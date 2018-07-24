9 главных новостей о супергероинях

Для человека, который с детства не мог оторвать взгляда от женщин со сверхспособностями в кино и мультфильмах, 2018 год стал большим и непрекращающимся праздником. За последние месяцы накопилось достаточно новостей о репрезентации сильных женщин на экранах, которые вдохновят любую девушку на борьбу, перемены себя и мира к лучшему. Некоторые из них абсолютно неожиданны, а некоторые стали вполне закономерным явлением — благодаря успеху фильмов, которые считали большим риском.

1. Мультсериал Marvel Rising будет посвящен лучшим супергероиням

Еще в мае президент Marvel Studio Кевин Файге заявил, что в Голливуде пришло время для супергероини-мусульманки — а когда-то мы только мечтали о выходе фильма, в котором главную роль сыграет женщина. Теперь же, благодаря бурной поддержке соцсетей, которая сопровождает производство фильма «Капитан Марвел», мы можем рассчитывать и на другие проекты с женщинами на первом плане. С 13 августа на канале Disney запустится новый проект компании — мультсериал Marvel Rising. По заявлениям продюсеров, это большой рассказ о следующем поколении героев Marvel для будущих поколений поклонников Marvel. Он расскажет историю малоизвестных супергероев: госпоже Марвел, Девушки-Белки, Патриота и Квейка.

2. DC снимет сериал, где покажет супергероиню-лесбиянку

Еще в прошлом году телеканал CW заявил о новом сериале в проекте «Стрела», но теперь появилась информация о том, что эта история не об очередном парне со сверхспособностями. Они расскажут о Кейт Кейн, знакомой всем под именем Бэтвумен — самой известной лесбиянки в истории комиксов. Первые эпизоды будут показаны на канале в начале 2019 года, а сейчас компания проводит кастинг. Официальные требования: любая этническая принадлежность, от 25 до 29 лет, открытая лесбиянка. Фанаты уже рассчитывают на появление персонажа Рене Монтойи — еще одного важного персонажа комиксов, которого ранее в экранизациях не упоминали и которая также является лесбиянкой.

3. Историю сестры Черной Пантеры Шури расскажут подробнее

В то время, как события последней части «Мстителей» всякий раз навевают тоску, стоит помнить, что в мире комиксов жизни героев не стоят на паузе. Уже этой осенью появится отдельная серия комиксов о младшей сестре Черной Пантере — Шури. Черная Пантера исчезает на миссии, в связи с чем жители Ваканды нуждаются в новом правителе. Как следующая в очереди на престол Шури покидает свою любимую лабораторию и берет на себя ответственность за благополучие страны. Автором сюжетной линии становится писательница Ннеди Окорафор, известная своими афрофутуристическими историями. Ее последний роман «Кто боится смерти», по слухам, будет экранизирован на HBO, а исполнительным продюсером выступит сам Джордж Р. Р. Мартин . Свою популярность Шури заслужила благодаря блистательной игре актрисы Летиции Райт в фильме «Черная пантера», и теперь у поклонников появится возможность вдохновляться любимым персонажем еще и в комиксах. Как заявляет Окорафор, «не позволяйте титулу принцессы обмануть вас». Купить комикс можно будет уже в октябре этого года.

4. Появится фильм о plus-size героине

Если собралась спасать мир — не значит, что ты должна быть затянула в обтягивающий и чрезмерно сексуализированный костюм, а также обладать фигурой Холли Берри. Чтобы это доказать, Sony Pictures приступила к экранизации комикса о героине plus-size. Зефир — оптимистичная журналистка, владеющая телекинезом, и ее форма не мешает менять мир к лучшему, пусть даже это и мир комиксов. Экранизация будет доступна в 2019 году, а подробности кастинга компания пока держит в секрете

14 женщин, которых забыли назвать супергероинями

От «Семейки Аддамс» до «Лило и Стич» — все, кого можно назвать настоящими героинями.

5. В производстве «Капитана Марвел» задействован преимущественно женский состав

Фильм о самом важном персонаже вселенной Marvel — ведь именно ей придется спасти мир, пострадавший от руки Таноса, — выходит в 2019 году, прямо перед премьерой завершающего фильма третьей фазы саги. Студии придется показать серьезную историю и объяснить, почему же самая сильная девушка в мире не пришла на помощь Мстителям вовремя. Для столь сложной задачи также был подобран женский состав: не только режиссером, но даже композитором для супергеройского кино впервые выступит женщина.

6. Черная вдова не только получит соло-проект, но также будет снята женщиной

Киностудии Marvel пришлось потратить 10 лет и отклонить больше 70 предложений только для того, чтобы найти подходящего режиссера, который бы смог раскрыть характер и непростую судьбу русской шпионки Наташи Романофф . В главной роли мы также ожидаем Скарлетт Йоханнсон, ведь только благодаря ее успехам в серии «Мстителей» фанаты в принципе захотели узнать об этом персонаже побольше. Выход фильма ожидается в 2019 году.

7. Новый фильм о Харли Квин станет первой репрезентацией антигероини в кино

Сразу после премьеры «Отряда самоубийц» и сильного внимания к персонажу Марго Робби захотела снять сольный проект для Харли, выступив в роли исполнительного продюсера. Подготовка слегка затянулась, однако уже стало очевидно, что новая картина будет посвящена не только сумасшедшей клоунессе, но и ее злодейским подругам. Уже предвижу самые популярные костюмы на Хэллоуин. Дата выхода фильма на экран запланирована на 2019 год.

8. Непобедимая Ши-Ра получит переиздание

А уже в этом году благодаря Netflix мы сможем познакомиться с историей принцессы Ши-Ра. Первоначальной серии мультфильмов уже исполнилось 30 лет, и компания решила перезапустить проект из 90-х. В России эта героиня практически не известна, а вот в Голливуде сложно найти девушку, которая бы не вдохновлялась непобедимой принцессой. Теперь же у нас появится возможность также узнать об еще одной вдохновляющей героине благодаря сериалу от самой успешной компании года.

9. В сериале «Supergirl» появится супергероиня-трансгендер

Крупные компании продолжают бороться за широкую репрезентацию в своих проектах, регулярно напоминая о разнообразии сверхлюдей. В новом сезоне сериала о могущественной кузине Супермена появится новый персонаж — Ниа Нал. Ее сыграет 21-летняя трансгендерная актриса и активистка Николь Мейнс, и она станет первым супергероем-трансгендером в истории телевидения. По словам создателей, Николь отлично покажет альтер-эго — Мечтательницу, супергероя, который стремится защитить людей от сил зла.

Появление какой супергероини ты будешь ждать больше всех?