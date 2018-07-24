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В «Грань» приедут актеры из Москвы
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В «Грань» приедут актеры из Москвы 

Волга Ньюс 1 час назад
Все лето актеры московских театров, прошедшие предварительно кастинг для участия в спектакле, а также актеры театра «Грань» Сергей Поздняков и Юлия Бокурадзе провели в работе над постановкой.
Будущий спектакль включает в себя три интермедии Сервантеса: «Бдительный страж», «Судья по бракоразводным делам» и «Театр чудес». Как объяснил режиссер, это своеобразное продолжение «Корабля дураков». В новом спектакле актерам предстоит также сыграть по несколько ролей, только здесь перевоплощаться помогут маски. Их уже изготовила художница Алиса Якиманская.
"Спектакль «Театр чудес» для меня — вторая часть триптиха о любви. Первая, наш «Корабль дураков», была посвящена любви плотской. А Сервантес — это любовь поэтическая. Хочу еще добавить, что когда-то, когда театру «Грань» исполнялось 30 лет, интермедии Сервантеса ставила Эльвира Анатольевна Дульщикова, мой мастер и учитель, много лет руководившая этим театром. Я посвящаю этот спектакль ее памяти", — рассказал режиссер.
В августе Денис Бокурадзе и актеры театра «Грань» возвращаются домой для того, чтобы начать работу над постановкой «Театра чудес» уже на своей родной сцене. Практически сразу же в Новокуйбышевск приедут и актеры из Театра Наций — Елена Горина и Рустам Ахмадеев. Для продолжения репетиционного процесса на две недели их командировали в Новокуйбышевск.
Елена Горина окончила Екатеринбургский театральный институт, отделение «Актер театра драмы и кино». В настоящее время играет в спектакле «Я, пулеметчик» в Гоголь-центре, играла в спектаклях театра «Шалом», Центре им. Мейерхольда, Театральном центре на Страстном и других. Моноспектакль Елены Гориной «Наташина мечта» — участник внеконкурсной программы «Золотой маски», «Рождественского фестиваля Искусств», а также «Большого Мадридского фестиваля» в 2011 году. Елена Горина занята в спектаклях Театра Наций — «Калигула» и «Фрекен Жюли», где она сыграла роль Кристины.
Рустам Ахмадеев окончил Тюменский колледж искусств, а в 2010 году завершил обучение на режиссерском факультете РАТИ. В год выпуска из театрального института, успешно сыграв в постановке «Царь Эдип», был отмечен премией «Золотой лист». Первым опытом работы в кино стала эпизодическая роль курьера в фильме «Елена», затем он сыграл гопника в фильме «Крутые берега», еще позже — рядового Кабанова в «Граче», Муслима Магомаева в «Фарце» и других. В Театре Наций занят в спектаклях: «Живые картины», «Триумф любви», «Укрощение строптивой», «Синяя синяя птица» и «Стиховаренье».
Елена Горина и Рустам Ахмадеев, Юлия Бокурадзе и Сергей Поздняков представляют дублирующие друг друга пары исполнителей главных ролей. И это позволяет говорить о том, что в перспективе возможен творческий обмен актерами. А на премьере 11 сентября в Театре Наций публика увидит в главных ролях Юлию Бокурадзе и Сергея Позднякова.
"Театр чудес" для Дениса Бокурадзе — это уже второй опыт постановки на столичной сцене. В прошлом году в Московском театре на Таганке состоялась премьера «Старшего сына» с Николаем Чиндяйкиным и Василием Уриевским в главных ролях, тогда же Денис Бокурадзе и Ирина Апексимова впервые сказали о возможном творческом обмене. И вот уже 2 ноября в московской версии «Старшего сына» в роли Сильвы на сцену «Таганки» выйдет актер театра «Грань» Сергей Поздняков. Возможно следующим шагом станет визит актеров «Таганки» в Новокуйбышевск.
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