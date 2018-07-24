Ушаков: «Интер РАО», «Силмаш» и Ростех готовы к строительству электростанций в ЮАР

"Большие резервы для наращивания сотрудничества имеются в области энергетики. «РОТЕК», «Силовые машины», «Интер РАО», «Технопромэкспорт», "Объединенная двигателестроительная корпорация" готовы к участию в строительстве и модернизации электростанций в ЮАР", — сказал он.

Ушаков также отметил, что «Росгеология» в партнерстве с южноафриканской нефтегазовой госкорпорацией Petro SA имеет «серьезные планы по разведке и разработке углеводородов на шельфе ЮАР».

Ранее сообщалось, что соглашение о совместном освоении южного континентального шельфа ЮАР с нефтегазовой корпорацией Petro SA было заключено в сентябре 2017 года, позже экс-министр природных ресурсов РФ Сергей Донской заявлял, что оно может быть расширено.

Генеральный директор «Росгеологии» Роман Панов в кулуарах Петербургского международного экономического форума 2018 года сообщил ТАСС, что российский холдинг июле надеется завершить работы по расширению числа проектов по соглашению с нефтегазовой корпорацией Petro SA в ЮАР.

"Росгеология" — многопрофильный геологический холдинг, созданный в 2011 году. Предоставляет полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Также работает за рубежом — в странах Азии, Европы, Африки и Латинской Америки. 100% капитала компании находится в собственности государства.