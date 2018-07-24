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Ушаков: «Интер РАО», «Силмаш» и Ростех готовы к строительству электростанций в ЮАР
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Ушаков: «Интер РАО», «Силмаш» и Ростех готовы к строительству электростанций в ЮАР 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. "Интер РАО", "Силовые машины" и структуры ГК «Ростех» готовы к участию в строительстве и модернизации электростанций в ЮАР. Об этом сообщил в преддверии поездки президента РФ Владимира Путина на саммит стран БРИКС помощник президента Юрий Ушаков.
"Большие резервы для наращивания сотрудничества имеются в области энергетики. «РОТЕК», «Силовые машины», «Интер РАО», «Технопромэкспорт», "Объединенная двигателестроительная корпорация" готовы к участию в строительстве и модернизации электростанций в ЮАР", — сказал он.
Ушаков также отметил, что «Росгеология» в партнерстве с южноафриканской нефтегазовой госкорпорацией Petro SA имеет «серьезные планы по разведке и разработке углеводородов на шельфе ЮАР».
Ранее сообщалось, что соглашение о совместном освоении южного континентального шельфа ЮАР с нефтегазовой корпорацией Petro SA было заключено в сентябре 2017 года, позже экс-министр природных ресурсов РФ Сергей Донской заявлял, что оно может быть расширено.
Генеральный директор «Росгеологии» Роман Панов в кулуарах Петербургского международного экономического форума 2018 года сообщил ТАСС, что российский холдинг июле надеется завершить работы по расширению числа проектов по соглашению с нефтегазовой корпорацией Petro SA в ЮАР.
"Росгеология" — многопрофильный геологический холдинг, созданный в 2011 году. Предоставляет полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Также работает за рубежом — в странах Азии, Европы, Африки и Латинской Америки. 100% капитала компании находится в собственности государства.
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Источник: в Башкирии задержали подозреваемых в убийстве топ-менеджера "ОДК-УМПО" Шойгу: доля нового вооружения в Сухопутных войсках увеличилась на 13% с 2016 года Reuters: контрразведка Германии считает, что РФ, КНР и Иран ведут разведдеятельность в ФРГ
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