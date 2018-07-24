«Безголовая» пловчиха опубликовала эротическое фото

Российская пловчиха Дарья Устинова опубликовала в своем инстаграме откровенную фотографию в купальнике. Об этом сообщает «Советский спорт».

На снимке Устинова вместе со своей подругой придумали оригинальный способ съемки, подобрав ракурс таким образом, чтобы тело спортсменки казалось «безголовым». При этом спортсменка держит свою подругу за волосы.

"То чувство, когда вчера хорошо потусил" — написала российская пловчиха в своем инстаграме.

Устинова является бронзовым призером чемпионата мира 2013 года, а также обладательницей серебряной медали континентального первенства 2015 года.