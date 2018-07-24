Сербия начала строительство участка ВСМ

Предполагается, что магистраль станет основным транспортным маршрутом для доставки европейским потребителям китайских товаров, прибывающих морем в греческий порт Пирей.

Компания «РЖД Интернешнл» (дочернее общество РЖД) получила в этом проекте заказ на реконструкцию участка Стара-Пазова — Нови-Сад линии Белград — Будапешт стоимостью $247 млн Контракт предусматривает реконструкцию, модернизацию и строительство двухпутной железной дороги на участке Стара-Пазова — Нови-Сад протяженностью более 40 км.

В рамках допсоглашения будет построена двухпутная железнодорожная линия, три виадука, тоннель, 19 мостов и путепроводов, а также 36 малых мостов, новая станция Бешка, реконструированы станции Сремски Карловци, Инджия, Петроворадин с подземными переходами и один остановочный пункт.

Первый заместитель директора филиала «РЖД Интернешнл» в Сербии Мансурбек Султанов заявил российскую компанию попросили построить самую сложную часть маршрута.

По его словам, самый тяжелый участок линии Белград — Будапешт проходит через Фрушка-Гору и идет вдоль Дуная, от Стара-Пазова до Нови-Сада, это геология, это исторические Сремски-Карловци, это флора и фауна Дуная.

Участок, по словам М. Султанова, включает в себя 44 км железной дороги, в составе которой идет тоннель через Фрушка-Гору, несколько виадуков, самый длинный из которых — около 4 км, это сложнейшие инженерные сооружения.