СМИ: «Зенит» пока не делал предложения по трансферу Эрмосо

"Зенит" пока не делал предложения «Эспаньолу» по защитнику Марио Эрмосо , утверждает AS. Однако петербургский клуб уведомил испанцев о своем интересе к 23-летнему футболисту. Сообщается, что «Эспаньол» должен будет получить согласие на трансфер Эрмосо у "Реала" , которому принадлежит 50% прав на игрока. Эрмосо знает об интересе со стороны петербургского клуба. Он уже разговаривал по поводу возможного трансфера с директором «Эспаньола» Франсиско Руфете. В прошлом сезоне защитник провел 22 матча в чемпионате Испании и забил один мяч. Ранее Эрмосо выступал за «Кастилью» и «Реал Вальядолид». Все о чемпионате России по футболу — здесь