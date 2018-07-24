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СМИ: «Зенит» пока не делал предложения по трансферу Эрмосо
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СМИ: «Зенит» пока не делал предложения по трансферу Эрмосо 

Спорт-Экспресс 1 час назад
"Зенит" пока не делал предложения «Эспаньолу» по защитнику Марио Эрмосо, утверждает AS. Однако петербургский клуб уведомил испанцев о своем интересе к 23-летнему футболисту.
Сообщается, что «Эспаньол» должен будет получить согласие на трансфер Эрмосо у "Реала", которому принадлежит 50% прав на игрока.
Эрмосо знает об интересе со стороны петербургского клуба. Он уже разговаривал по поводу возможного трансфера с директором «Эспаньола» Франсиско Руфете.
В прошлом сезоне защитник провел 22 матча в чемпионате Испании и забил один мяч. Ранее Эрмосо выступал за «Кастилью» и «Реал Вальядолид».
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