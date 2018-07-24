«Мы планируем просто жить»

Владелица гектара Светлана Артемьева и её семья вскоре станут жителями нового поселения Дальневосточное. На одном из собраний с участием региональных властей собственникам предложили проголосовать за или против создания посёлка на их землях.

— Люди взяли гектары, чтобы развиваться, чтобы строить дома и жить, и идут в одном направлении, — рассказывает Светлана. — Мы общаемся в группах в соцсетях, обсуждаем какие-то моменты, делимся советами. Нашли контакт с правительством.

Инфраструктуру предоставляют власти. Получатели гектаров уже подали заявления на подключение к энергосистеме и дожидаются расчётов мощности и оборудования. Кроме того, к поселению построят железную дорогу.

— Только после этого пройдёт межевание участков и точное определение их границ, — добавляет участница программы. — Тогда и начнём освоение участка. Мы планируем построить жилой дом для всей нашей семьи, разбить огород, посадить цветы. Просто жить! Я считаю, гектар — это хорошее решение и для молодёжи, чтобы без ипотек получить свой кусок земли.

Много земли в добрые руки

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. Оформить его можно через интернет. В течение первого года владелец должен определиться с видом использования, через три года — задекларировать ход освоения. После пяти лет можно оформить собственность или длительную аренду.

Согласно ФИС «На дальний Восток» (электронная система подачи заявок на гектар — DV) на июнь, россияне подали более 120 тыс. заявок, более 42 тыс. участков уже обрели своих владельцев.

Взять участок можно в любом из регионов Дальнего Востока. Большей популярностью пользуются южные и приморские территории макрорегиона. Хабаровский край входит в тройку лидеров — на сегодня зарегистрировано около 9 тыс. договоров.

Как сообщили DV в министерстве инвестиционной и земельно-имущественной политики региона, за два года было подано 17 410 заявок на гектар, из них 10% — заявления от иногородних.

В основном гектаристы Хабаровского края стремятся к собственному жилью, также у владельцев есть интерес к сельскохозяйственной деятельности, туризму и предпринимательству.

Долгий процесс

Хабаровский край — первый регион на Дальнем Востоке, который создаёт новый населённый пункт на землях, выделенных жителям по программе «Дальневосточный гектар». Процесс основания нового села достаточно сложный и длительный.

Новый населённый пункт находится вблизи сёл Кругликово и Владимировка. Границы сёл определили в начале года. 603 участка гектарщиков объединили и включили в состав Кругликовского сельского поселения, в районе имени Лазо.

После этого владельцам земли предложили выбрать название нового дома. Были варианты: Филипповка, Родное, Новое, Дальневосточное и Радужное. Большинству понравилось Дальневосточное.

— Законодательная дума тоже проголосовала за название Дальневосточное. Это постановление думы было принято 30 мая нынешнего года. Теперь документы о присвоении наименования направлены на экспертизу в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии . Окончательное решение по данному вопросу примет правительство страны. Ожидаем, что решение состоится до конца нынешнего года, — сообщили DV в пресс-службе Законодательной думы Хабаровского края.

По завершении формальных процедур начнётся подготовка проекта планировки населённого пункта, внесение изменений в существующие карты и документы. В том, что решение будет положительным, власти не сомневаются и отмечают историческое значение этого факта.

— Отрадно, что на базе агломераций «дальневосточных гектаров» формируются новые поселения, чего на Дальнем Востоке не было более 25 лет, — отметили ранее в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока.

Инфраструктура

Как быть с коммуникациями и дорогами к новому населённому пункту? В законе о создании нового населённого пункта в Хабаровском крае, принятом в феврале 2018 года, этот вопрос учли.

— В бюджете на обустройство коммунальной инфраструктуры заложено 505 млн рублей. Понимая объективную реальность процесса создания села, мы рассчитываем, что процесс по прокладке дорог, электричества начнётся в следующем (2019 — DV) году. Позитивный момент, что новый посёлок расположен вблизи автомобильной дороги Хабаровск Владивосток и рядом с уже сформировавшимся селом Кругликово, где тоже есть дороги и свет, — рассказал председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской

Финансирование нового поселения, возможно, пройдёт через краевой бюджет, но через специальную федеральную субсидию, которую на недавнем совещании в Хабаровске презентовал министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов

Из федеральных средств для Хабаровского края 638 млн рублей предназначены именно «на создание инфраструктуры для компактно расположенных участков дальневосточных гектаров». В 2018 году потратят 50 млн рублей, остальные средства запланированы на 2019−2020 годы — этап активного строительства.

Для семьи и бизнеса

Владельцы гектаров с нетерпением ожидают подключения своих участков. Их планы на использование земли в основном связаны с бизнесом и ведением личного подсобного хозяйства, строительством домов для своих семей. Так, один из участников программы Денис Донецкий и его родные были одними из первых, кто взял свои гектары в 2016 году.

— Мы выбрали два гектара вблизи Кругликово — первый для строительства жилого дома для семьи, а на другом участке с уже оборудованным съездом с федеральной трассы решили построить кафе. Один из принадлежащих нам гектаров войдёт в состав поселения Дальневосточное. Пока что мы не подключены к электроснабжению. Будут тянуть новую линию. Но она, как нам сказали, будет готова примерно через полтора года, сейчас — этап проектирования. Вот и мы пока не разворачиваем масштабное строительство, ждём света. Впрочем, как и многие другие гектарщики. Хорошо, что дороги к нашему гектару уже есть, — говорит Денис.

Предприниматель из Хабаровска Руслан Устьянцев со своей семьёй взял три участка по программе «Дальневосточный гектар» одним из первых, осенью 2016 года. Не всё сразу было гладко, признает Руслан.

— Я подал заявку 1 октября, и как раз в эти сутки у принимающей стороны произошли неполадки с сайтом, заявление было зарегистрировано, но земельный участок автоматически не был оформлен. Я подумал: ну, без волокиты не обойдётся, но был твёрдо намерен всё-таки получить гектар. Подали заявку второй раз на следующий день, и тогда уже она прошла. И в дальнейшем меня приятно удивило взаимодействие чиновников с нами, заявителями: нас уведомляли и по электронной почте, и звонили лично из администрации района, сообщая обо всех этапах получения земли, — отметил арендатор.

Участок Руслана находится вдоль федеральной трассы «Уссури» Хабаровск — Владивосток. Большой поток машин натолкнул предпринимателя на идею создания транзитной гостиницы.

— К 2022 году мы планируем построить транзитный гостиничный комплекс и кафе, — рассказал Руслан о планах. — Предполагаемые мощности обслуживания — 220 большегрузных автомобилей в сутки. Как раз к этому времени, по расчётам, будет готова автодорога в обход Хабаровска. Могу предположить, что такой комплекс будет востребован. Строительство потребует 39 млн рублей вложений.

Владельцы гектаров, которые войдут в состав Дальневосточного, отмечают большой плюс в создании поселения — это возможность быстро присвоить адрес и, соответственно, получить прописку на своей земле. Также есть перспектива строительства школ, детских садов, больниц и другой социальной инфраструктуры в крупных агломерациях гектаров.

— Хабаровский край первым из регионов Дальнего Востока пошёл по пути создания населённого пункта. Этот правовой статус даёт возможность направить средства именно в новый населённый пункт, а не на абстрактную территорию компактного гектарирования, — говорит председатель Законодательной думы Хабаровского края.

Новые площади

В июле региональные депутаты решили открыть десятикилометровую зону у Комсомольска-на-Амуре , которая прежде была недоступна для гектарщиков. Закон также открывает территорию в Бикинском районе около села Покровка, где ранее планировалось строить трансграничный мостовой переход через реку Уссури.

Таким образом, еще 122 тыс. га земли войдут в программу. Всего на сегодняшний день для выбора граждан доступна территория площадью 198,2 млн га, а на карте Дальнего Востока выявлено более 70 агломераций «дальневосточных гектаров».

В перспективе возможна организация других новых поселений на этих землях. В Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) сообщили, что, помимо Дальневосточного, новые сёла появятся на Сахалине. К расширению планируются 29 уже существующих поселений по всему Дальнему Востоку. На проведение инфраструктуры к этим агломерациям планируется выделить 11,9 млрд рублей до 2020 года.