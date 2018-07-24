Осуждённых Арзамасской воспитательной колонии научили плести лапти

В рамках проекта «По пути к добру и свету» осужденные Арзамасской воспитательной колонии приняли участие в мастер-классе по плетению лаптей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Нижегородской области.