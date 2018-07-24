Осуждённых Арзамасской воспитательной колонии научили плести лапти 

В рамках проекта «По пути к добру и свету» осужденные Арзамасской воспитательной колонии приняли участие в мастер-классе по плетению лаптей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Нижегородской области.
Для обучения осуждённых в колонию пригласили мастера Центра ремесел Арзамасского района — Василий Федотов рассказал участникам мастер-класса, что плетение является одним из самых древних видов рукоделия. В старину предметы быта изготавливали своими руками. Самыми распространенными плетеными предметами на Руси были корзины и лапти. Участники мастер-класса узнали о достоинствах и недостатках самого народного вида обуви: по словам мастера, лапти очень легкие и приятные в носке, но недолговечные. В среднем за год один член крестьянской семьи стаптывал 50-60 пар лаптей из лыка. А так как семьи были очень большие, заготовкой обуви занимались все члены семейства, от мала до велика. Про тех, кто не умел плести эту обувь, говорили «лыка не вяжет», то есть не может выполнить самых элементарных действий.