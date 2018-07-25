Пол Маккартни снова прошелся по легендарной «зебре» спустя 50 лет

Пол Маккартни повторил культовую прогулку The Beatles на пешеходном переходе в Лондоне.

Один из «Биттлов», сэр Пол Маккартни, спустя почти 50 лет снова прошелся по знаменитой «зебре» в Лондоне, запечатленной на обложке альбома «Abbey Road» (1969).

Знаменитый пешеходный переход ежегодно посещают тысячи фанатов группы The Beatles со всего мира. Возвращение на Abbey Road случилось в качестве поддержки нового альбома Маккартни «Egypt Station». На этот раз музыкант прогулялся не босиком, а в шлепанцах. Автором видео стала его дочь, Мэри.

Знаменитую фотографию сделал Йен Макмиллан 8 августа 1969 года около студии звукозаписи, где альбом и был записан. Тогда полиция согласилась перекрыть движение только на 10 минут.