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Пол Маккартни снова прошелся по легендарной «зебре» спустя 50 лет
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Пол Маккартни снова прошелся по легендарной «зебре» спустя 50 лет 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Пол Маккартни повторил культовую прогулку The Beatles на пешеходном переходе в Лондоне.
Один из «Биттлов», сэр Пол Маккартни, спустя почти 50 лет снова прошелся по знаменитой «зебре» в Лондоне, запечатленной на обложке альбома «Abbey Road» (1969).
Знаменитый пешеходный переход ежегодно посещают тысячи фанатов группы The Beatles со всего мира. Возвращение на Abbey Road случилось в качестве поддержки нового альбома Маккартни «Egypt Station». На этот раз музыкант прогулялся не босиком, а в шлепанцах. Автором видео стала его дочь, Мэри.
Знаменитую фотографию сделал Йен Макмиллан 8 августа 1969 года около студии звукозаписи, где альбом и был записан. Тогда полиция согласилась перекрыть движение только на 10 минут.
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