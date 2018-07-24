Сытые динго грызут австралийцев

Дикие собаки динго не только перестают бояться австралийцев, но и видят в них потенциальную добычу. Виной тому — поведение людей, которым стоит забыть о жалости.

Громкое и кровавое нападение «некогда робких» собак динго произошло на руднике Телфер в регионе Пилбара в Западной Австралии. 54-летяя австралийка Деб Рандл обедала на специально отведённой для этого площадке, когда к ней подбежала маленькая динго, схватила телефон женщины и убежала с ним. Деб Рандл пошла за животным и вскоре заметила еще трёх динго. Женщина попятилась назад, но собаки вцепились ей в ноги.

«Кровь была повсюду, я подумала: «Боже, я умру». Они повалят меня на землю и загрызут», рассказала пострадавшая телеканалу женщина Sky News . Сейчас Деб Рандл находится в больнице с глубокими ранами на ногах, ей была сделана операция.

Собаки динго, в отличие от остальных диких обителей материка, не считаются эндемиками, то есть животными, чья изначальная родина была Австралия — они были завезены на материк. Но как большинство животных Австралии они уникальны: динго — единственные в мире представители вторично одичавших представителей фауны и, по сути, единственные хищники на материке. Именно они контролируют численность травоядных животных и быстро размножающихся кроликов. Поэтому в Австралии они считаются таким же охраняемым видом, как и остальные животные-эндемики.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Michael Coyne

Фермер в Центральной Виктории, Австралия

Эксперт по популяции cобак динго из Центрального университета Квинсленда Брэдли Смит отмечает, что на руднике Телфер проживает около 100 особей, что довольно много: «Они не считают нас добычей… уже хотя бы из-за своего размера. Как правило, они ростом по колено человека, а вес их варьируется от 13 до 17 кг». Обычно динго робкие, но если они привыкают к контакту с людьми, если их кормят, они быстро теряют страх и могут быть агрессивными и напористыми, чтобы получить от вас пищу, поясняет Брэдли. На руднике Телфер животные уже привыкли взаимодействовать с людьми, и там выбрасываются пищевые отходы, что также привлекает животных.

Правила о том, как безопасно пережить встречу с динго, должны знать все работники рудника: «Нельзя совершать резких движений, нельзя убегать и поворачиваться к собакам спиной». По словам Брэдли, нужно попятиться, а если они подойдут слишком близко, бросить горсть песка или что-нибудь в их направлении. Можно также вооружиться палкой, чтобы держать собак в страхе и на расстоянии. А вообще нужно строить больше ограждений вокруг рудников и мусорных отходов, а также использовать охранных собак, чтобы те отпугивали динго.

В том, что данные животные робкие и не нападают на людей, уверена глава района East Pilbara Shire Линн Крейги. «Безусловно, они любят обитать на территории рудников, лагерей или поблизости, если их кормят, но чаще всего, они убегают, а не демонстрируют агрессию». Конечно, «любое животное, если оно голодное, может быть агрессивным», согласилась Крейги, но кормёжка таких представителей дикого мира природы не сулит ничего хорошего.

Global Look Press/Arco Images GmbH/Bartussek, I.

Дикие собаки динго охотятся на кенгуру

Министр сельского хозяйства штата Западная Австралия Аланна МакТирнан напротив считает, что нападение должно послужить «сигналом пробуждения» в отношении «растущей проблемы» популяции диких динго. И проблема в данном случае кроется в поведении людей, утверждают зоозащитники.

По закону работникам рудников запрещено кормить динго, за нарушение грозят строгие меры вплоть до увольнения. Эти же правила распространяются и на всех жителей Австралии, но их мало кто соблюдает. «Я не могу пройти мимо, когда они смотрят на тебя голодными, молящими глазами», сказала порталу одна из местных жительниц. В Австралии нередко можно наблюдать картину, как динго спят на крыльце дома своего кормильца, словно домашние питомцы.

Между тем, случаи нападения собак динго на людей участились. Пока они не столь кровавые, как с Деб Рандл, поэтому не попадают в заголовки СМИ, отмечает WAtoday. Но случаи со смертельным исходом в Австралии уже бывали. Местные хорошо помнят истории, когда динго в 2001 году загрызли девятилетнего мальчика. Самым нашумевшим стал случай с двухмесячной девочкой Азарией Чемберлен, которую в 1980 году собаки похитили прямо из туристической палатки. Мать ребенка тогда провела три года в тюрьме за убийство, её выпустили лишь в 1986 году после того, как частичка одежды дочери была найдена возле логова динго.