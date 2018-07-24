Рейтинг вратарских линий команд Восточной конференции КХЛ в сезоне-2018/19

Сможет ли Гарипов снова тянуть «Ак Барс» в одиночку?

Продолжаем рассказ о вратарских бригадах команд КХЛ. На очереди Восточная конференция.

«Адмирал» переживает тяжёлые времена. Сейчас трудно представить, что должно произойти, чтобы «моряки» в новом сезоне не влачили жалкое существование на дне таблицы Востока. Вратарская бригада дальневосточников — как отражение всей селекции. На контракте у «Адмирала» сейчас лишь молодой голкипер Антон Красоткин, который только в прошлом сезоне по-настоящему почувствовал вкус КХЛ, отыграв 25 игр за «Ладу». Голкипер Никита Серебряков тоже работает на сборах с командой. Во Владивостоке формируется самая молодая вратарская бригада в лиге.

Кроме Красоткина и Серебрякова просмотр в «Адмирале» проходят ещё два голкипера. Владислав Насонов к 21 году провёл лишь 27 матчей в МХЛ за «Амурских тигров», а Егор Оселедец прошлый сезон заканчивал в третьей лиге российского хоккея в составе ХК «Ростов». Если вратарская линия «моряков» не претерпит изменений, то «Адмиралу» в сезоне будет невероятно трудно.

Чуть лучше, чем у «Адмирала», обстоят дела с вратарями в китайском «Куньлуне». В прошлых сезонах «драконы» делали ставку на европейских вратарей, но сейчас, похоже, придётся вступать в сезон с двумя российскими голкиперами. Первым номером, очевидно, станет Александр Лазушин. Несколько лет назад этот голкипер неплохо проявил себя в «Кузне», а затем пытался закрепиться в составе московского «Динамо». Но на высоком уровне у Лазушина не получилось, поэтому в прошлом сезоне он оказался в «Ладе», где выступал с переменным успехом. Сейчас Александру 30 лет, и от его игры за «Куньлунь» во многом будет зависеть его будущее в КХЛ.

Сменщиком Лазушина выступит Александр Скрынник, уже второй год находящийся в системе китайской команды. В прошлом сезоне он выступал за пекинские клубы в КХЛ и ВХЛ, но ничем особенным не запомнился.

В составе «Амура» сейчас находятся сразу четыре голкипера. Каждый из них имеет шансы выйти на лёд в следующем сезоне. Первым номером, разумеется, рассматривается чех Либор Кашик. Всю карьеру он провёл в родном «Злине», с которым один раз стал чемпионом Чехии . Трудно предсказать, как Кашик проявит себя в КХЛ, но присутствие ещё четверых чехов в составе «Амура» должно помочь ему в адаптации к новой команде.

Сменщиками Кашика на равных правах могут выступить Евгений Аликин, Илья Андрюхов и молодой Евгений Киселёв. В прошлом сезоне ближе всего к основе был Аликин, сыгравший 10 матчей, дважды выходил на лёд Киселёв, Андрюхов же большую часть карьеры провёл в ВХЛ.

В прошлые годы «Торпедо» приучило, что в составе у нижегородцев есть два примерно одинаковых по уровню российских голкипера, но сейчас позиция первого номера не может быть поделена на двоих. Станислав Галимов вне конкуренции в роли основного вратаря команды. Для Галимова это будет уже второй сезон в Нижнем Новгороде. В прошлом чемпионате он сыграл ниже своих возможностей. Конечно, это связано с тем, что организация игры в обороне у «Торпедо» похуже, чем в «Ак Барсе» и ЦСКА, где до этого играл Станислав, но и сам Галимов порой не выручал.

Бэкапами в «Торпедо» будут Андрей Тихомиров и Николай Мольков, составляющие вратарскую бригаду ХК «Саров», фарм-клуба нижегородцев в ВХЛ. Оба голкипера уже привлекались к игре за первую команду, но лишь эпизодически. На двоих они провели всего четыре матча в форме «Торпедо».

Вратарская линия «Нефтехимика» по сравнению с прошлым сезоном не претерпела изменений. Илья Ежов и Андрей Макаров в регулярном чемпионате выглядели вполне достойно, а вот в плей-офф нижнекамцев не выручили.

Скорее всего, как и в прошлом сезоне большую часть матчей отыграет более опытный Ежов, а Макаров попытается составить ему конкуренцию с позиции второго номера.

Новосибирцы в межсезонье ожидаемо расстались с Александром Салаком и решили сделать ставку на канадца Дэнни Тейлора. Этот голкипер на уровне КХЛ поиграл за минское «Динамо», «Медвешчак», а в позапрошлом сезоне заменил в Новосибирске травмированного Салака. Тот отрезок, кстати, стал лучшим по статистике для Тейлора в нашей лиге, так что с «Сибирью» у вратаря должны быть связаны только приятные воспоминания. В прошлом сезоне Дэнни ездил в Северную Америку, и даже вышел один раз на лёд в составе «Оттавы», но закрепиться в НХЛ не удалось.

Сменщиком Тейлора станет Алексей Красиков, на которого в Новосибирске очень рассчитывают. Молодой российский вратарь довольно много и весьма неплохо играл в последние два сезона, так что и в новом чемпионате он готов составить канадцу достойную конкуренцию. Третьим вратарём в «Сибири» числится Эдуард Рейзвих, но на лёд он выйдет только в исключительном случае и, скорее всего, большую часть сезона проведёт в ВХЛ.

Вратарская бригада «Трактора» в составе Павла Францоуза и Василия Демченко была одной из лучших в КХЛ и уж точно заняла бы в нашем рейтинге более высокое место. Но чешский голкипер, блестяще отыгравший прошлый сезон, покинул Челябинск , а в пару к Демченко был подписан Александр Судницин.

Судницин неплохо выглядел в прошедшем сезоне в «Локомотиве», по статистике он стал для Александра лучшим в КХЛ. В «Тракторе» Судницин вправе рассчитывать на постоянное место в старте, но и Демченко довольно давно борется за место первого номера в родной команде. Скорее всего, в начале сезона голкиперы будут выходить по очереди, но без чётко отлаженной системы игры в обороне Анвара Гатиятулина им будет не так просто сохранять свою статистику на высоком уровне.

Весьма интересно будет выглядеть вратарская бригада «Барыса» в следующем сезоне. Главной надеждой здесь для астанинцев остаётся, конечно, Хенрик Карлссон. После двух качественных сезонов в «Барысе» Карлссон принял казахстанское гражданство и уже успел дебютировать за свою новую сборную на апрельском чемпионате мира в первом дивизионе.

В начале прошлого сезона, когда у «Барыса» всё шло как по маслу, Карлссон выглядел просто великолепно, но затем резко сдал вместе со всей командой. Впрочем, на Хенрика в Астане всё равно очень рассчитывают, его роль первого номера не подлежит сомнениям.

В помощь Карлссону из финского чемпионата «Барыс» выписал чеха Доминика Граховину. В прошедшем сезоне он в качестве основного голкипера довёл «Таппару» до финала финской лиги, но в «Барысе» ему придётся сильно постараться, чтобы сместить из ворот нового голкипера сборной Казахстана

С натурализацией Карлссона отпала необходимость наигрывать в «Барысе» казахстанских вратарей. Поэтому Сергей Кудрявцев и Дмитрий Мальгин появятся в воротах «Барыса» только в исключительном случае, а большую часть сезона проведут в первенстве Казахстана за «Номад».

Уже шестой сезон в Магнитогорске начнёт опытнейший Василий Кошечкин, для которого предыдущий хоккейный год выдался весьма насыщенным. Василий вернулся в сборную России, в качестве основного вратаря выиграл Олимпиаду в Пхёнчхане, а затем был первым номером национальной команды на чемпионате мира в Дании . Впрочем, преуспев на международном уровне, Кошечкин провёл худший по статистике сезон за «Магнитку», а перед новым чемпионатом Василий остался, по сути, единственным голкипером уральцев.

Ни для кого не секрет, что Кошечкин привык делить игровое время в сезоне с Ильёй Самсоновым , который мог практически безболезненно заменить опытного голкипера в отдельных матчах. Но Самсонов отправился покорять НХЛ, а за плечами у Кошечкина остался лишь Артём Загидуллин. Впрочем, у воспитанника магнитогорского хоккея неплохая статистика как в ВХЛ, так и в тех матчах КХЛ, которые ему доверяли в прошлые сезоны в «Магнитке» и «Куньлуне». Если Загидуллин проявит себя как хороший сменщик на протяжении всего сезона, то можно будет сказать, что потеря Самсонова прошла для «Магнитки» незаметно.

В последние несколько лет позиция основного вратаря была проблемной для «Салавата Юлаева». Никлас Сведберг и Бен Скривенс играли нестабильно и порой совершали детские ошибки, уфимцы редко ощущали спокойствие за последний рубеж. Но теперь минимум на два года этот вопрос, кажется, закрыт, ведь уфимцы подписали контракт с Юхой Метсолой, одним из лучших голкиперов КХЛ в последние три сезона. Миниатюрный финн блестяще выступал за «Амур» и давно наиграл на повышение. В Уфе он сможет побороться за нечто большее, чем просто выход в плей-офф.

Сменщиком Метсолы станет Андрей Кареев, ещё один весьма нестабильный голкипер «Салавата». Кареев может как отразить 61 бросок в одном матче, так и с треском провалить плей-офф, как это было в прошлом сезоне. В минувшей «регулярке» Кареев выходил на лёд 18 раз, но если сейчас с Метсолой всё будет в порядке, то о таком количестве игр Андрею придётся только мечтать.

Возможно, кому-то покажется странным, что в нашем рейтинге вратари команды-чемпиона располагаются лишь на третьем месте, но всё-таки мы оцениваем не каждого голкипера в отдельности, а бригады целиком. Дуэт двух других команд кажется нам предпочтительнее, чем казанская пара.

По Эмилю Гарипову вопросов никаких нет, этот парень многое доказал в прошлом сезоне. Было множество скептиков, в числе которых и автор этого текста, считавших, что с одним лишь Гариповым «Ак Барсу» ничего не светит. Но Эмиль посрамил критиков, выдал блестящий сезон, а в финальной серии против ЦСКА сделал всё, чтобы его команда побеждала при минимуме заброшенных шайб. Гарипов много и упорно работал, чтобы достичь этой вершины, и теперь уже никто не сомневается в его способностях топового голкипера.

Но фигура сменщика в «Ак Барсе» вновь вызывает вопросы. Если с Гариповым что-нибудь случится, то у казанцев будут серьёзные поводы для волнения. Прошлый сезон в Казани начинал Тимур Билялов , сейчас на скамейке будет сидеть Александр Шарыченков. Это габаритный и достаточно опытный вратарь, но достойную игровую практику он получал только в «Югре», а в больших командах, будь то «Динамо» или «Ак Барс», Шарыченков выходил в редких случаях и не радовал сверхнадёжной игрой.

Команда в Екатеринбурге всё больше напоминает реального фаворита в борьбе за Кубок Гагарина, но с вратарями в «Автомобилисте» порядок уже не первый год. Есть отличный первый номер, а также сменщик весьма приличного уровня. Якуб Коварж в Екатеринбурге играет уже давно. Если бы не его годичная командировка в Череповец , то это был бы уже шестой сезон для чеха в «Автомобилисте». Коварж стабилен, надёжен. С таким вратарём уральцам действительно вполне по силам покорить новые высоты.

За спиной у Коваржа Владимир Сохатский, которому легко можно доверить 15-20 матчей в сезоне. Уфимский воспитанник третий год выступает в Екатеринбурге. За это время он не давал поводов усомниться в том, что блестяще подходит на роль бэкапа. Наконец, есть ещё Игорь Устинский, находящийся в системе «Автомобилиста» уже четыре года, но, скорее всего, этот голкипер вновь большую часть сезона проведёт в ВХЛ.

На первом месте в нашем рейтинге вратарских бригад Востока мы решили расположить голкиперов «Авангарда». В омский клуб вернулся Карри Рямё, а также перешёл из «Адмирала» Игорь Бобков.

Рямё на протяжении четырёх лет выступал в Омске и стал настоящим синонимом спокойствия у ворот для болельщиков «Авангарда». После успешной игры в КХЛ Рямё уехал в НХЛ, но там у финна не заладилось, и в прошлом сезоне он вернулся в нашу лигу. Сезон в «Йокерите» показал, что Карри по-прежнему в полном порядке, поэтому «Авангард» не преминул возможностью вернуть голкипера.

Помогать Рямё в омских воротах будет Игорь Бобков. За три сезона в «Адмирале» Бобков завоевал хорошую репутацию, в роли сменщика он будет очень полезен «Авангарду». Впрочем, амбиции Бобкова распространяются дальше, чем просто игра со скамейки. Игорь собирается навязать Рямё нешуточную конкуренцию.