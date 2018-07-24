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Куэвас легко обыграл Фучовича в первом круге турнира в Гамбурге
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Куэвас легко обыграл Фучовича в первом круге турнира в Гамбурге 

Чемпионат.com 2 часа назад
Уругвайский теннисист Пабло Куэвас без особых проблем расправился с венгром Мартоном Фучовичем в матче первого круга соревнований в Гамбурге — 6:3, 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут. На счету Куэваса 4 эйса, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 8 имевшихся. Его соперник отметился 2 подачами навылет, 3 двойными ошибками и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 5 имевшихся.
Соперником уругвайского теннисиста по второму кругу соревнований станет победитель пары Филипп Кольшрайбер (Германия, 5) — Николоз Басилашвили (Грузия).
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