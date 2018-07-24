Как обновить ремонт в ванной, не меняя плитку

Что делать, если с финансами туго, а вопрос ремонта в ванной уже давно назрел? Попробуйте обойтись малыми жертвами и освежить интерьер с помощью этих не слишком затратных способов.

Обновление швов

Внешний вид ванной, чаще всего, портит не кафельная плитка, а старые потемневшие швы между ней. Придать им более свежий вид можно двумя способами.

Цвет затирки можно восстановить с помощью специальных маркеров или краски. Производители предлагают средства на любой вкус и кошелек, а широкая цветовая гамма позволяет подобрать нужный оттенок с максимальной точностью.

Этот способ подходит для локального обновления неповрежденной затирки. Если материал растрескался и начал осыпаться, затирку рекомендуется менять целиком.

Для этого швы между плиткой зачищают с помощью острых инструментов. Делать это нужно аккуратно, стараясь не повредить кафель. Для удаления пыли можно использовать обычный пылесос.

Чтобы размягчить раствор, воспользуйтесь специальным кислотным очистителем.

Обеспылив швы щеткой, их нужно дополнительно промыть чистой водой и дать им полностью высохнуть. После этого в них закладывается свежая затирка.

Замена смесителей и освещения

Самый простой и сравнительно недорогой способ обновить интерьер ванной — установить современные светильники, новые смесители и аксессуары для банных принадлежностей. Вид комнаты мгновенно изменится, даже если сантехника и плитка останутся прежними.

Наклейки для плитки

Наклейки помогают скрыть локальные повреждения плитки (сколы, трещины) и внести разнообразие в интерьер ванной. Делают их в основном из винила, но существуют и другие разновидности: из объемного силикона (такие наклейки любят дети — они мягкие на ощупь) и из резины с рифленой поверхностью (их в основном кладут на пол).

Эти материалы хорошо переносят перепады температур и воздействие воды, не выцветают и не наносят вреда здоровью.

Наклеить их можно не только на кафель, но и на зеркало, мебель и даже потолок. При необходимости винил можно снять и перенести на другую поверхность — следов на кафеле он не оставляет.

Служат наклейки от 3 до 5 лет, потом их придется заменить (а может за это время и до плитки дело дойдет).

Выбор стилей огромен. Вы можете превратить ванную в подобие морского дна или привнести в интерьер ноты хай-тека, задекорировав плитку наклейками, имитирующими стекло, металл или зеркало. Дух прованса поддержит декор с цветочными орнаментами, детей порадуют наклейки с мультяшными персонажами (некоторые, кстати, разбухают от воды, становясь объемными).

Покраска стен

Плитку можно окрасить локально или целиком, покрыв всю поверхность, включая швы. Правда, такие работы могут проводиться только в тех зонах ванной комнаты, где нет прямого воздействия воды и горячего пара — в противном случае краска со временем начнет шелушиться и отслаиваться от кафеля.

Плитку окрашивают латексной или алкидной краской, предназначенной для керамики или фаянса.

До начала работ всю поверхность очищают от загрязнений, обезжиривают и зачищают мелкозернистой наждачкой — так краска ляжет ровнее и будет лучше держаться. Для уверенности можно покрыть ее адгезионной грунтовкой — в этом случае к покраске можно приступать только через сутки.

Если вы решили не окрашивать плитку целиком, а нанести на нее узоры, то удобнее всего воспользоваться краской для керамики в аэрозоле.

Перед началом работ необходимо устранить все сколы и трещины, замазав их водоустойчивой шпатлевкой. После полного высыхания реставрационного материала, его нужно затереть, а кафель — помыть и обработать ацетоном.

Краска для керамики хорошо ложится на кафель и не требует дополнительной зачистки наждачной бумагой.

Готовые трафареты закрепляют на подготовленную поверхность малярным скотчем. Если вы задумали украсить ванную геометрическими узорами, то «сетку» орнаментов можно создать самостоятельно с помощью все той же липкой ленты. Это очень удобно, да и представить конечный результат вам будет гораздо проще.

Декор своими руками

Старую надоевшую плитку можно украсить объемным декором. Для этого используют ракушки, бусины, стразы, речную гальку или мозаику. Элементы прикрепляют к плитке с помощью клея. Эскиз будущего интерьера лучше подготовить заранее. И не используйте слишком крупные частицы — они могут отвалиться, да и мыть их будет сложнее.