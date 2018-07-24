В Ингушетии уволили депутатов, не представивших сведения о доходах

"В нарушение антикоррупционного законодательства отдельные депутаты муниципальных образований сельских поселений Экажево, Сурхахи, Долаково, Кантышево, Али-Юрт, Барсуки и Яндаре Назрановского района в установленный законом срок до 1 апреля 2018 года не представили в администрацию главы Ингушетии сведения о своих доходах, а также сведения о доходах своих супруг и несовершеннолетних детей", — говорится в сообщении.

Кроме того, данная информация отсутствовала на официальных сайтах этих муниципальных образований. По данным прокуратуры, также выявлены многочисленные факты сокрытия муниципальными служащими доходов от предпринимательской деятельности своих близких родственников.

"По результатам рассмотрения актов реагирования нарушения антикоррупционного законодательства устранены, 26 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе пять депутатов лишены своих полномочий в связи с утратой доверия", — уточняет прокуратура.