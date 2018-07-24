В Севастополе появятся 14 особо охраняемых природных территорий

Севастополе 14 участков могут получить статус перспективных особо охраняемых территорий (ООПТ) регионального значения. Соответствующий законопроект приняли в первом чтении депутаты местного Законодательного собрания, сообщает ForPost.

Председатель парламентского Комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов , представляя доклад по проекту, сообщил, что общая площадь этих территорий составляет 6,15 тысячи гектаров.

В пояснительной записке отмечается, что севастопольские власти должны обратить особое внимание на сохранение природных комплексов и образований, имеющих высокую природоохранную ценность и подверженных угрозам уничтожения. Авторы инициативы — депутаты Вячеслав Горелов, Александр Кулагин , Сергей Кажанов, Юрий Круглов и Михаил Чалый — полагают, что лучшим способом решения этой задачи будет создание особо охраняемых территорий.

В Севастополе перспективными ООПТ регионального значения могут признать не только объекты большой площади, но и отдельные деревья, имеющие высокую ценность для региона. В частности в перечень включены можжевельник высокий «патриарх Тавриды» на мысе Сарыч, фисташковые деревья, растущие на сельских территориях Севастополя, а также дубы на территории поселка ВИР и у села Озерное.

Если законопроект примут, то особо охраняемыми природными территориями также станут гора Спилия (Аскети), бассейны рек Уппа и Ай-Тодорка, гора Гасфорта, Сапун-гора, холм Канробера, а также парк у бухты Казачья.