Престарелые мстители

Сразу несколько районов столицы стали съемочной площадкой второй части нашумевшей комедии «Бабушка легкого поведения».

Она будет называться «Престарелые Мстители». Съемки стартовали, проходят они в одном из банков Москвы , в усадьбе Барышникова, в поликлинике РЖД , в Театре на Перовской, а также в роскошном доме на Новорижском шоссе. Продлятся до 5 сентября.

Первая часть «Бабушки легкого поведения», вышедшая в августе прошлого года, заработала в кинотеатрах свыше 360 миллионов рублей, и стала одним из самых успешных российских проектов 2017 года, окупившихся в прокате. К тому же фильм взял приз на открытом фестивале кинокомедии «Улыбнись, Россия !».

Его главный герой — мастер перевоплощений Саня Рубенштейн по прозвищу Трансформер провернул кучу афер, точь-в-точь изображая десятки персонажей. И все ради того, чтобы поживиться чужим добром. Но в последний раз он украл не у тех… И у парня на хвосте оказались очень плохие люди с пистолетами. Саня решает залечь на дно в доме престарелых в образе пожилой тетки. И когда ему кажется, что он попал в безвыходную ситуацию, новый поворот судьбы дарит ему любовь и надежду превратиться в приличного человека.

В новой картине зрители снова встретятся с той же командой пенсионеров и полюбившимся аферистом Саней, которые теперь обосновались в Москве. Безмятежное течение столичной жизни героев нарушается чрезвычайным происшествием: банк, в который старики положили свои сбережения на хранение обанкротился благодаря деятельности беспринципного олигарха Бородина. Организованная пенсионная группировка (ОПГ) и Саша снова объединяются, чтобы восстановить справедливость и дать отпор обидчику.

Режиссер Марюс Вайсберг , снимающий фильм, обещает, что новая картина будет снята в стиле классической «гайдаевской» комедии, но с элементами детектива и боевика.

— Все новые персонажи придуманы таким образом, — объясняет свой выбор режиссер, — чтобы органично влиться в эту историю. В жанре эксцентричной комедии очень важна степень комедийного допуска: все герои сохранят долю натурализма, чтобы не уходить в клоунаду и фарс. Во время кастинга я выбирал актеров с точным попаданием в психотип придуманных персонажей, так что даже при эксцентричном исполнении в них будет чувствоваться правда.

Над сценарием фильма трудились та же команда, которая обеспечила успех первой ленты — Саид Давдиев и Евгений Шелякин , Марюс Вайсберг и Александр Ревва. Последний еще выступает и сопродюсером картины.

— Мы изначально планировали фильм с продолжением, — рассказывает Александр Ревва. — Хотелось создать кино для всех. В новой «Бабушке» будет по прежнему много хорошего, доброго юмора, к которому мы добавили еще более динамичный сюжет с элементами экшна, ну и конечно же не обойдется без любовной линии, даже не одной. Так же появятся новые, яркие персонажи, которые обязательно понравятся зрителю. Мы очень хотим, чтобы каждый, кто посмотрел наш фильм, выходил бы из зала кинотеатра с хорошим настроением и улыбкой на лице.