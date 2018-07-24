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«Укртелеком» Ахметова планирует повысить тарифы на 14%
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«Укртелеком» Ахметова планирует повысить тарифы на 14% 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сказал директор по корпоративным коммуникациям «Укртелекома» Михаил Шуранов. По его словам, тарифы якобы будут изменены незначительно.
«Мы обратились к регулятору, с просьбой рассмотреть повышение предельных тарифов. Речь идет об осени, приблизительно, ноябрь. У нас растут затраты, соответственно есть предпосылки для повышения», — заявил он.
В среднем оператор запросил у регулятора повышение предельных тарифов на фиксированную телефонию на 14% с 1 ноября 2018 года и еще на 10% с января 2019.
По словам Шуранова, причиной необходимости повышения тарифов является рост себестоимости связи в сельской местности.
Шуранов отметил, что сейчас самый дорогой пакет «Укртелекома» стоит 73 гривны и заверил, что речь идет о повышении абонплаты всего на несколько гривен.
1 июня «Укртелеком» повысил стоимость тарифных планов «Домашний Базовый», «Общий базовый» и «Домашний Безлимитный» на 8,2-11,2% (на 6 грн с НДС). Тогда повышение не коснулось абонплаты, которая регулируется государством. Ранее «Укртелеком» повысил абонплату за проводное радио на 30% для физлиц-абонентов.
«Укртелеком» — монополист на рынке фиксированной связи Украины. Компания также является крупнейшим в стране интернет-провайдером. В апреле Печерский райсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о наложении ареста на акции «Укртелекома» и принадлежащего ему мобильного оператора «ТриМоб», а затем снял арест с 92,8% акций «Укртелекома» по иску Фонда госимущества Украины..
С декабря прошлого года «Укртелеком» оказался в переходном состоянии — из частной собственности в государственную. Апелляционный суд принял решение вернуть компанию в собственность государства. Но аресты акций по другим разбирательствам не позволяют ведомству начать корпоративное управление.
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