Иркутские власти просят упростить вступление в ТОР для действующих предприятий

Во вторник в Иркутске состоялась стратегическая сессия по вопросам развития моногородов Байкальского региона, на которой по поводу невозможности пользоваться экономическими льготами для дальнейшего развития производства высказался гендиректор крупнейшего в России предприятия по производству поливинилхлорида "Саянскхимпласт" Николай Мельник. По его словам, ограничения для действующих предприятий для вступления в ТОР являются несправедливыми, поскольку «градообразующее предприятие уже вложилось в экономику этой территории и готово в дальнейшем продолжить инвестирование, но не имеет для этого преференций».

Как пояснил журналистам Орачевский, нынешние правила ТОР предполагают возможность для действующих предприятий стать резидентами в случае, если их вид деятельности совпадает с заявленным профилем ТОР. При этом предприятие должно создать такое количество рабочих мест, которое повторило бы объем численности уже занятых на производстве. «По нашей практике в Иркутской области именно это условие является серьезнейшим ограничением для действующих структур к тому, чтобы стать резидентом ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития, то же, что ТОР — прим. ТАСС). Правительство Иркутской области выступает с инициативой в адрес Фонда развития моногородов, Минэкономразвития и Минпримторга о том, чтобы данный критерий пересмотреть: либо его упразднить полностью, либо снизить до какого-то разумного предела», — сказал Орачевский.

По его словам, случаев, когда «действующее предприятие готово было пойти на такую инвестпрограмму, чтобы увеличить количество работающих вдвое», пока не было.

Альтернативные возможности

Действующие предприятия на данный момент имеют альтернативные пути вхождения в ТОР, отметил в свою очередь гендиректор Фонда развития моногородов Илья Кривогов . К примеру, они могу для своего инвестпроекта зарегистрировать новое юридическое лицо. Кроме того, градообразующее производство может стать резидентом ТОР в другом регионе. В качестве примера он привел опыт холдинга по производству свинины «Талина» из Мордовии , ставшего резидентом ТОР в Забайкалье.

"Такие решения существуют, ими можно пользоваться совершенно законно", — сказал Кривогов журналистам.