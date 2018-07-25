Стало известно, какая программа ждет гостей VK Fest в Петербурге

Ученые Александр Панчин Виталий Леонов и Борис Цацулин в формате стендапа будут продвигать в массы свои научные исследования, расскажут о том, как пища формирует внешность человека и есть ли жизнь на Марсе. Специальный гость направления — доктор биологических наук Михаил Гельфанд

Сотрудники ВКонтакте тоже подготовили образовательную программу для своих гостей. Они расскажут об устройстве сервисов соцсети, расскажут, как сотрудники компании справляются с потоками информации миллионов пользователей и расскажут, как получить работу в VK.

Город Будущего от ИТМО, VR-экскурсии от Эрмитажа , Лекции от «Русского музея», мастер-классы от Академии Штиглица, виртуальная экскурсия по АЭС и многое другое ждет любознательных петербуржцев и гостей города.

Ранее Пятый канал сообщал: еще в апреле на VK Fest было куплено 10 тысяч билетов. Тогда не были известны даже хедлайнеры фестиваля. Организаторы сегментировали аудиторию фестиваля и сформировали программу, опираясь на увлечения посетителей. Чтобы лучше понять интересы гостей VK Fest, команда ВКонтакте с помощью алгоритмов социальной сети проанализировала отметки «Нравится» и комментарии в сообществе фестиваля.