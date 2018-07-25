Стало известно, какая программа ждет гостей VK Fest в Петербурге 

Организаторы популярного ежегодного фестиваля VK Fest анонсировали образовательную программу масштабного мероприятия. Да, кроме встречи с артистами на концертах, на фесте многому можно научиться. Так, 28 и 29 июля в рамках направления edutainment (образование + развлечение — прим. ред.) посетители смогут встретиться в зоне «Лекторий» с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым, генеральным директором телеканала «ПЯТНИЦА!» Николаем Картозия, олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Маргаритой Мамун, журналистом Александром Невзоровым и телеведущей Еленой Летучей.
Ученые Александр Панчин, Виталий Леонов и Борис Цацулин в формате стендапа будут продвигать в массы свои научные исследования, расскажут о том, как пища формирует внешность человека и есть ли жизнь на Марсе. Специальный гость направления — доктор биологических наук Михаил Гельфанд.
Сотрудники ВКонтакте тоже подготовили образовательную программу для своих гостей. Они расскажут об устройстве сервисов соцсети, расскажут, как сотрудники компании справляются с потоками информации миллионов пользователей и расскажут, как получить работу в VK.
Город Будущего от ИТМО, VR-экскурсии от Эрмитажа, Лекции от «Русского музея», мастер-классы от Академии Штиглица, виртуальная экскурсия по АЭС и многое другое ждет любознательных петербуржцев и гостей города.
Ранее Пятый канал сообщал: еще в апреле на VK Fest было куплено 10 тысяч билетов. Тогда не были известны даже хедлайнеры фестиваля. Организаторы сегментировали аудиторию фестиваля и сформировали программу, опираясь на увлечения посетителей. Чтобы лучше понять интересы гостей VK Fest, команда ВКонтакте с помощью алгоритмов социальной сети проанализировала отметки «Нравится» и комментарии в сообществе фестиваля.
В Парке 300-летия с гостями феста встретятся блогеры Николай Соболев, Стас Давыдов и Марьяна Ро. Из музыкантов приглашены Диана Арбенина, Баста, Елена Темникова, «Little big» и «Ногу свело», Гречка, Монеточка и недавно раскритиковавшая их Земфира. И многие-многие другие. Подробности — в официальной группе.