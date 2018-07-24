Новый меморандум Внешэкономбанка увеличивает число потенциальных проектов

Спустя три года после того, как долги и западные санкции привели Внешэкономбанк на грань дефолта, у банка появится новый меморандум. О его утверждении сообщил премьер Дмитрий Медведев

Меморандум изменен по четырем направлениям, пояснил «Ведомостям» первый зампредседателя ВЭБа Николай Цехомский . Определены новые принципы работы ВЭБа — безубыточность и возможность работать в партнерстве с другими банками. Уточнены новые отрасли, с которыми работает ВЭБ, расширены его возможности как кредиторы и более четко прописан порядок работы с проблемными активами, рассказывает Цехомский.

Александр Данилов. «Мы хотим уйти от ситуации, когда ВЭБ единственный кредитор проекта, при этом конкурировать с коммерческими банками не собираемся», — пояснил Цехомский. Коммерческие банки неохотно заходят в проекты на начальной стадии, когда еще нет активов и денежных потоков, так как высоки кредитные риски, говорит аналитик Fitch

ВЭБ сможет делать этот первый шаг, входить на старте, например, предоставляя капитал, а потом будут подключаться другие банки. Сам факт наличия партнера в виде государства тоже создает дополнительный комфорт для банков, что проект будет реализован, считает он.

Отрасли и инструменты, с которыми сможет работать ВЭБ, также расширяются. А число потенциальных проектов увеличивается. Например, ВЭБ сможет выдавать гарантии, использовать долевое участие, конвертируемое в долг и другие инструменты, например, синдикацию. Критерии отбора проектов смягчены — их минимальная стоимость снижена с 2 до 1 млрд руб., минимальный срок окупаемости с 5 лет до 1 года. Максимальный размер риска на заемщика и по портфелю не изменились. Сохранилась и совокупная доля по портфелю средне и долгосрочных проектов — не менее 80%. Снижение критериев расширяет перечень проектов, в которые может входить ВЭБ, говорит Данилов. Это может быть сделано для комплексной поддержки проектов, когда средства будут направляться, например, на развитие логистики, поставщиков или подрядчиков, считает он.

Но входить в такие проекты ВЭБ сможет лишь в случае их безубыточности. Меморандум впервые прямо предусматривает, что ВЭБ не финансирует убыточные проекты. Исключение — общегосударственные проекты, меморандум допускает участие в них, даже если ВЭБ может получить убыток. До сих пор проекты ВЭБа не разделялись на собственные и государственного значения, говорит Цехомский. Но в случае прогнозирования ВЭБом краткосрочной убыточности по проектам госзначения, государством будет предусмотрен источник компенсации будущих убытков. Решение об участии в таких проектах будет принимать набсовет ВЭБа. Предоставлять фондирование под специальные проекты предлагал еще бывший председатель ВЭБа Владимир Дмитриев , отправленный в отставку в феврале 2016 г.