Черчесов попал в число претендентов на звание «Тренер года» по версии ФИФА

Список кандидатов основан на достижениях в период с 3 июля 2017 года по 15 июля 2018 года и составлен группой FIFA Legends.

Фанаты имеют право голоса и могут проголосовать за трех кандидатов (первый выбор: 5 очков, второй выбор: 3 очка, третий выбор: 1 очко). Голос болельщиков будет одинаково взвешен наряду с голосами других ключевых членов футбольного сообщества, а именно журналистов, а также тренеров и капитанов сборных. Три финалиста будут названы позднее, победитель будет награжден в Лондоне 24 сентября в рамках шоу The Best FIFA Football Awards.

Проголосовать можно на сайте ФИФА.