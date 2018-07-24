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Черчесов попал в число претендентов на звание «Тренер года» по версии ФИФА
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Черчесов попал в число претендентов на звание «Тренер года» по версии ФИФА 

SPORT24.ru 30 минут назад
Остальные 10 претендентов: Массимилиано Аллегри, Эрнесто Вальверде, Хосеп Гвардиола, Златко Далич, Дидье Дешам, Зинедин Зидан, Юрген Клопп, Роберто Мартинес, Гарет Саутгейт, Диего Симеоне.
Список кандидатов основан на достижениях в период с 3 июля 2017 года по 15 июля 2018 года и составлен группой FIFA Legends.
Фанаты имеют право голоса и могут проголосовать за трех кандидатов (первый выбор: 5 очков, второй выбор: 3 очка, третий выбор: 1 очко). Голос болельщиков будет одинаково взвешен наряду с голосами других ключевых членов футбольного сообщества, а именно журналистов, а также тренеров и капитанов сборных. Три финалиста будут названы позднее, победитель будет награжден в Лондоне 24 сентября в рамках шоу The Best FIFA Football Awards.
Проголосовать можно на сайте ФИФА.
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