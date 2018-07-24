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«Мороженое» Ирины Чадеевой
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«Мороженое» Ирины Чадеевой 

Eda.ru 39 минут назад
Фото: Eda.ru
Как повторить дома вкус мороженого «за 48 копеек»? Как сделать самостоятельно эскимо на палочке и мороженое крем-брюле? А как приготовить томатное мороженое? В издательстве «Эксмо» вышла отличная книга «Мороженое. Вкус нашего детства» — ее написала Ирина Чадеева, главный пироговед страны и популяризатор советских кондитерских стандартов. Ирина перевела лучшие рецепты советского мороженого на язык домашней кухни, а некоторые даже чуть улучшила. Вот три рецепта из книги с комментариями автора — сливочное шоколадно-ореховое эскимо, экстра-крем-брюле и томатное мороженое. Все это легко готовится дома, и для этого совсем не нужна сложная специальная техника.
Эскимо сливочное шоколадно-ореховое
«Один из самых вкусных рецептов! В шоколадное сливочное мороженое добавлено пралине, а глазурь самая обычная — сливочное масло и шоколад». Эскимо сливочное шоколадно-ореховое
Рецепт взят из книги Ирины Чадеевой «Мороженое». «Один из самых вкусных рецептов! В шоколадное сливочное мороженое добавлено пралине, а глазурь самая обычная — сливочное масло и шоколад. Здесь я даю рецепт без использования сухого молока и сгущенки, но вы можете выбрать любой вариант из раздела про сливочное мороженое».
Экстра-крем-брюле
«Для этого мороженого нужно правильно варить основу — английский крем. Очень важно не нагревать готовую смесь выше 80 градусов (яйца могут свернуться) и постоянно помешивать ее в процессе приготовления. Крем готов, когда смесь начинает обволакивать лопаточку». Экстра-крем-брюле
Рецепт взят из книги Ирины Чадеевой «Мороженое». «Для этого мороженого нужно правильно варить основу — английский крем. Очень важно не нагревать готовую смесь выше 80 градусов (яйца могут свернуться) и постоянно помешивать ее в процессе приготовления. Крем готов, когда смесь начинает обволакивать лопаточку».
Томатное мороженое
«Сейчас в интернете можно найти множество воспоминаний о томатном мороженом, но все они сходятся в одном: вкус был очень необычным. У кого-то это мороженое стало любимым на всю жизнь, а некоторые считали его самым невкусным из существующих. Но сейчас вы сможете все расставить по местам — у вас есть шанс попробовать это удивительное мороженое». Томатное мороженое
Рецепт взят из книги Ирины Чадеевой «Мороженое». «Сейчас в интернете можно найти множество воспоминаний о томатном мороженом, но все они сходятся в одном: вкус был очень необычным. У кого-то это мороженое стало любимым на всю жизнь, а некоторые считали его самым невкусным из существующих. Но сейчас вы сможете все расставить по местам — у вас есть шанс попробовать это удивительное мороженое».
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