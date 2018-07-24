Максакова завязала с телевидением из-за Меньшовой

Хотя программа «Наедине со всеми» Юлии Меньшовой Людмилой Максаковой вышла в эфир три года назад, зрители шоу по сей день не могут ее забыть. На данной передаче преподаватели вузов учат будущих журналистов, как не следует себя вести во время интервью со звездой, чтобы его не провалить.

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Актриса на это заметила, что была уверена, что шоу в эфир не пустят, так как вместо беседы получился разговор слепого с глухим. Максакова также заверила, что слухи о том, что за эту съемку она получила баснословные суммы, не имеют ничего общего с действительностью и она не берет плату за эфиры.

Людмила Васильевна дала свою оценку тому, что тогда случилось в студии. Она хотела, чтобы ее спрашивали о работе в театре, кино, а Меньшова все пыталась свести разговор к частной жизни актрисы. В итоге Максакова вынуждена была взять инициативу в свои руки и самой начать разговор с публикой, показав, что Юлия тут лишняя. «Я могу с аудиторией говорить без ведущего. Я же наедине со всеми пришла говорить, а не с Вами!», — поставила актриса на место ведущую.

Однако с того времени Максакова приняла решение больше никогда не участвовать в ток-шоу. «После той передачи я завязала с телевидением, походы туда мне неинтересны», — цитирует звезду сайт Dni.ru.