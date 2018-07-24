Лобода, Топурия, Лазарев и другие звезды поздравили победителей фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга»

На днях в Северной столице прогремел международный музыкальный фестиваль, в рамках которого молодые исполнители боролись за престижный Гран-при.

Этим летом петербургский фестиваль «Белые ночи» прошел в десятый юбилейный раз. В Северную столицу съехалось множество российских знаменитостей, а зарубежными гостями стали Патрисия Каас , Сил и рок-группа The Scorpions.

По итогам конкурсных дней третье место заняла тайская певица Preen. На втором месте оказался Эдвард Хачарян из России , а первое место завоевала группа из США Mister Mother. Но фаворитом жюри стала Анастасия Спиридонова. Конкурсантка из России выиграла Гран-при фестиваля, набрав максимальное количество баллов.

Фото: пресс-служба, Instagram

Видео: Instagram