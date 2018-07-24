Лобода, Топурия, Лазарев и другие звезды поздравили победителей фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга» 

На днях в Северной столице прогремел международный музыкальный фестиваль, в рамках которого молодые исполнители боролись за престижный Гран-при.
Этим летом петербургский фестиваль «Белые ночи» прошел в десятый юбилейный раз. В Северную столицу съехалось множество российских знаменитостей, а зарубежными гостями стали Патрисия Каас, Сил и рок-группа The Scorpions.
Свои страны на фестивале представили Vinicius D'Black из Бразилии, Yamilet из Пуэрто-Рико, Kenny Ray из Италии, Paxton из ЮАР, Mister Mother из США, Vaiwatt из Японии, Preen из Таиланда, InSammer из Швеции. Российских участников было сразу два — знакомые зрителям по шоу Первого канала «Голос» Анастасия Спиридонова и Эдвард Хачарян.
По итогам конкурсных дней третье место заняла тайская певица Preen. На втором месте оказался Эдвард Хачарян из России, а первое место завоевала группа из США Mister Mother. Но фаворитом жюри стала Анастасия Спиридонова. Конкурсантка из России выиграла Гран-при фестиваля, набрав максимальное количество баллов.
Участников поддержали своими выступлениями и голосами самые яркие и популярные исполнители: Ани Лорак, Стас Михайлов, Полина Гагарина, Николай Басков, Дима Билан, Тамара Гвардцители, ВладиМир, Наташа Королева, Светлана Лобода и другие.
Фото: пресс-служба, Instagram
Видео: Instagram