Ещё
Лобода, Топурия, Лазарев и другие звезды поздравили победителей фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лобода, Топурия, Лазарев и другие звезды поздравили победителей фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга» 

Passion.ru 44 минуты назад
Фото: Passion.ru
На днях в Северной столице прогремел международный музыкальный фестиваль, в рамках которого молодые исполнители боролись за престижный Гран-при.
Этим летом петербургский фестиваль «Белые ночи» прошел в десятый юбилейный раз. В Северную столицу съехалось множество российских знаменитостей, а зарубежными гостями стали Патрисия Каас, Сил и рок-группа The Scorpions.
Свои страны на фестивале представили Vinicius D'Black из Бразилии, Yamilet из Пуэрто-Рико, Kenny Ray из Италии, Paxton из ЮАР, Mister Mother из США, Vaiwatt из Японии, Preen из Таиланда, InSammer из Швеции. Российских участников было сразу два — знакомые зрителям по шоу Первого канала «Голос» Анастасия Спиридонова и Эдвард Хачарян.
По итогам конкурсных дней третье место заняла тайская певица Preen. На втором месте оказался Эдвард Хачарян из России, а первое место завоевала группа из США Mister Mother. Но фаворитом жюри стала Анастасия Спиридонова. Конкурсантка из России выиграла Гран-при фестиваля, набрав максимальное количество баллов.
Участников поддержали своими выступлениями и голосами самые яркие и популярные исполнители: Ани Лорак, Стас Михайлов, Полина Гагарина, Николай Басков, Дима Билан, Тамара Гвардцители, ВладиМир, Наташа Королева, Светлана Лобода и другие.
Фото: пресс-служба, Instagram
Видео: Instagram
Passion.ru: последние новости
Как изменились Кожевникова, Гогунский и другие звезды сериала «Универ» Анджелина Джоли унизила свою «заклятую подругу» Амаль Клуни 23 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил самолет148
Россиян лишат желания иметь валюту69
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками95
Тяжелобольная Терехова не может говорить11
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест118
Видео
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет Статьи
03:37
Тяжелобольная Терехова не может говорить
Шоу-бизнес
02:57
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками
Происшествия
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение