На курорте «Игора» Тамара Москвина проведет мастер-класс

Обычно на курорт приезжают отдыхать. Но это не про них. Хоккеисты клуба «Северсталь» в ледовом дворце «Игоры» работают. Причем, без выходных. Спортсмены готовятся к новому сезону. Раньше тренировались в Сочи , но вот уже второй год подряд выбирают всесезонный курорт под Петербургом

— Лед отличный здесь. У нас две группы работают. Даже при плюс 30 не тает и держит. Условия отличные здесь, — отмечает Александр Гулявцев , главный тренер ХК «Северсталь».

Качество льда недавно оценили и главные конкуренты «Северстали» — хоккеисты клуба СКА и лично капитан Илья Ковальчук . А в прошлом году спортивный комплекс стал номинантом премии «Гран-при» «Лучший ледовый дворец России». Тренироваться в таких условиях, говорят хоккеисты, — это уже заявка на победу.

— Ну задача минимум — выйти в плей-офф. Та задача, которую под силам выполнить. Думаю, что этот сезон будет интересным — и СКА и ЦСКА потеряли своих лидеров, — рассказал Максим Рыбин , нападающий ХК «Северсталь».

Ледовая арена «Игоры» — площадка не только для профессионалов. В эти выходные, к примеру, на лед сможет выйти каждый. Не просто покататься — получить совет от самой Тамары Москвиной . Вице-чемпионка мира даст мастер-класс.

Надо заметить — совершенно бесплатно. Не деньги, а внимание любителей фигурного катания — самая ценная награда, говорит Тамара Москвина. Это при том, что на лед вместе с ней выйдут действующие — чемпионы Европы и, вероятно, будущие олимпийские чемпионы.

— Нам нужно откатывать новые программы, сначала короткую, потому произвольную. Нам это очень важно, потому что просто так публику нигде не собрать. А ребята еще не все имеют имя, и их приглашают на показательные тренировки, — рассказала Тамара Москвина журналистам.

Показательные тренировки начинающих спортсменов здесь можно наблюдать каждый день. Уже третий год подряд на курорте «Игора» к соревнованиям готовятся воспитанницы этой школы фигурного катания.

— Всем очень удобно. Недалеко от города. Очень устраивает качество льда. Вообще все условия здесь просто шикарные, — делится впечатлениями тренер Анна Шарапова.

Для отдыха после работы здесь вейк-парк и бассейны с подогревом, оздоровительные процедуры в крупнейшем на Северо-Западе СПА-центре и коттеджи недалеко от озера. Спортсменам любого уровня — именитым или начинающим — есть, где восстановить силы после тренировок.