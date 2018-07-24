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Стало известно содержание записки, покончившей с собой активистки Femen
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Стало известно содержание записки, покончившей с собой активистки Femen 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Погибшую во Франции активистку украинского движения Femen Оксану Шачко друзья не могли найти три дня. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказала соучредитель Femen Анна Гуцол. По ее словам, в последний раз Шачко видели на какой-то вечеринке.
Тело девушки обнаружили в понедельник, 23 июля, в ее квартире в Париже. Точная дата смерти пока неизвестна, это покажет экспертиза.
Как рассказала Русской службе BBC одна из основательниц движения Александра Шевченко, Шачко написала записку со словами «Вы все — фейк».
Подруги Шачко рассказали, что Оксана в последние годы проживала в Париже в съемной квартире вместе со своим молодым человеком. Она занималась искусством, поступила во французскую Академию изящных искусств и писала антирелигиозные «иконы».
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