Стало известно содержание записки, покончившей с собой активистки Femen

Погибшую во Франции активистку украинского движения Femen Оксану Шачко друзья не могли найти три дня. Об этом в эфире телеканала «112 Украина » рассказала соучредитель Femen Анна Гуцол . По ее словам, в последний раз Шачко видели на какой-то вечеринке.

Тело девушки обнаружили в понедельник, 23 июля, в ее квартире в Париже. Точная дата смерти пока неизвестна, это покажет экспертиза.

Подруги Шачко рассказали, что Оксана в последние годы проживала в Париже в съемной квартире вместе со своим молодым человеком. Она занималась искусством, поступила во французскую Академию изящных искусств и писала антирелигиозные «иконы».