В список Всемирного наследия ЮНЕСКО предлагается включить несколько объектов Башкирии

Пещеру Шульган-Таш и Иремель предложено включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО . Об этом заявил руководитель республики Рустэм Хамитов на заседании Совета по науке при главе Башкирии , где обсуждалось развитие геопарков в регионе и их научное сопровождение. По его словам, в настоящее время совместно с организацией рассматривается возможность продвижения культурно-исторических и природных памятников Башкирии.

— В первую очередь, это пещера Шульган-Таш с палеолитической живописью, Мурадымовское ущелье, Иремель, представляющие интерес для изучения истории формирования земной поверхности на примере древнейших на планете Уральских гор. На территории заповедника «Шульган-Таш» открыт информационно-сервисный центр, который соответствует российской системе сертификации «зелёные стандарты», — отметил Рустэм Хамитов.

Кроме того, в планах находится расширение биосферного резервата «Башкирский Урал». В частности, рассматривается возможность включить в территорию ареал обитания бурзянской бортевой пчелы.

Также глава республики отметил, что данные меры помогут повысить туристическую привлекательность региона. На данном рынке в прошлом году Башкирия поднялась с 15 на 11 место в общем списке субъектов РФ . Помимо этого, по итогам Года экологии, согласно данным Экспертного совета при правительстве России, республика заняла лидирующую позицию в экологическом рейтинге регионов.

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