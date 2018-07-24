В июле и августе в галерее «Беляево» будет работать итальянский киноклуб

Увидеть картины классиков итальянского неореализма можно будет в галерее «Беляево» в июле и августе.

Отметим, итальянский неореализм — течение в послевоенном итальянском кинематографе, сложившееся под влиянием поэтического реализма Марселя Карне и Жана Ренуара и достигшее наибольшего размаха с 1945 по 1955 год. По мнению некоторых историков, именно неореализм оказал смягчающее влияние на итальянских коммунистических идеологов и способствовал ослаблению их жёсткого марксистского догматизма и идеологических нравов. Литературовед, культуролог и семиотик Юрий Лотман замечал, что при всем демократизме итальянский неореализм становился «слишком интеллектуальным», а значит скучным для неподготовленного зрителя.

Расписание.

26 июля 18:00: « Рим — открытый город»,

Режиссер Роберто Росселлини , 1945 г., показ фильма, лекция и обсуждение в рамках Итальянского киноклуба.

9 августа 18:00: «Похитители велосипедов»,

Режиссер Витторио Де Сика, 1948 г., показ фильма, лекция и обсуждение в рамках Итальянского киноклуба.

25 августа 18:00: Ночь кино, Показ фильма «Земля дрожит»,

Режиссер Лукино Висконти, 1948 г., лекция и обсуждение в рамках Итальянского киноклуба.

Для того, чтобы попасть на сеанс, необходимо оплатить входной билет в галерею.