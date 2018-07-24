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В июле и августе в галерее «Беляево» будет работать итальянский киноклуб
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В июле и августе в галерее «Беляево» будет работать итальянский киноклуб 

Коньково 59 минут назад
Фото: Коньково
Увидеть картины классиков итальянского неореализма можно будет в галерее «Беляево» в июле и августе.
Отметим, итальянский неореализм — течение в послевоенном итальянском кинематографе, сложившееся под влиянием поэтического реализма Марселя Карне и Жана Ренуара и достигшее наибольшего размаха с 1945 по 1955 год. По мнению некоторых историков, именно неореализм оказал смягчающее влияние на итальянских коммунистических идеологов и способствовал ослаблению их жёсткого марксистского догматизма и идеологических нравов. Литературовед, культуролог и семиотик Юрий Лотман замечал, что при всем демократизме итальянский неореализм становился «слишком интеллектуальным», а значит скучным для неподготовленного зрителя.
Расписание.
26 июля 18:00: «Рим — открытый город»,
Режиссер Роберто Росселлини, 1945 г., показ фильма, лекция и обсуждение в рамках Итальянского киноклуба.
9 августа 18:00: «Похитители велосипедов»,
Режиссер Витторио Де Сика, 1948 г., показ фильма, лекция и обсуждение в рамках Итальянского киноклуба.
25 августа 18:00: Ночь кино, Показ фильма «Земля дрожит»,
Режиссер Лукино Висконти, 1948 г., лекция и обсуждение в рамках Итальянского киноклуба.
Для того, чтобы попасть на сеанс, необходимо оплатить входной билет в галерею.
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