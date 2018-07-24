Лучшие управляющие компании находятся в Клину и Шатуре, заявили власти

"Работа управляющих компаний самая чувствительная тема для жителей Московской области, потому что результат их работы человек видит каждый день", — сказал глава ведомства Евгений Хромушин в ходе заседания регионального правительства.

По его словам, 86% многоквартирных домов обслуживают именно УК.