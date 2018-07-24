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Лучшие управляющие компании находятся в Клину и Шатуре, заявили власти
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Лучшие управляющие компании находятся в Клину и Шатуре, заявили власти 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Depositphotos / Georg.S.V
КРАСНОГОРСК (Московская область), 24 июл — РИА Новости. Самые добросовестные управляющие компании (УК) находятся в Клину, Павловском Посаде, Бронницах, Долгопрудном и Шатуре, говорится в рейтинге Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
"Работа управляющих компаний самая чувствительная тема для жителей Московской области, потому что результат их работы человек видит каждый день", — сказал глава ведомства Евгений Хромушин в ходе заседания регионального правительства.
По его словам, 86% многоквартирных домов обслуживают именно УК.
Отстающие компании, по данным ведомства, находятся в Пущино, Орехово-Зуево, Дзержинском, Воскресенском, Серпуховском и Дмитровском районах. Также в арьергард попали Жуковский, Богородский округ, Пушкинский и Щелковский районы.
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