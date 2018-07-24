Правительство области направит дополнительные средства на обустройство Михайловской набережной

В частности, правительство региона предложило направить дополнительное финансирование на работы по обустройству ливневой канализации на Михайловской набережной в Новосибирске , а также на благоустройство в Куйбышеве , Карасуке и Купино

Итоги первого полугодия в реализации проекта были рассмотрены вчера на заседании региональной межведомственной комиссии. Сейчас работы ведутся на 103 объектах благоустройства, на части из них работы уже завершены.

«По результатам проведения электронных аукционов в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» образовалось 18,2 млн рублей экономии, — отметил врио заместителя председателя правительства области Сергей Семка . — В качестве меры поощрения правительство региона предлагает распределить их между муниципальными образованиями, которые показали хорошую динамику в реализации проекта».

В 2018 году на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано потратить около 643 млн рублей. Средства выделены из федерального и областного бюджетов.