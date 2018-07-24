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Более миллиона пассажиров воспользовались новой станцией метро в САО
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Более миллиона пассажиров воспользовались новой станцией метро в САО 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
Более миллиона пассажиров с момента запуска приняла станция метро «Верхние Лихоборы».
Открытие нового участка салатовой ветки позволило разгрузить «стратегическую» для севера столицы станцию «Петровско-Разумовская» более чем на три миллиона человек в сутки. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
«Если в первую неделю работы станцией пользовались чуть более 10 тысяч пассажиров в будний день, то уже через месяц она начала принимать более 11 тысяч человек», — приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.
Наибольшее число пассажиров новая станция приняла 20 апреля. В этот день ею воспользовались 11 445 человек.
Напомним, что станции «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная» были введены в эксплуатацию 22 марта. (мю)
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