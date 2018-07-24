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«Кин»
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«Кин» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: фантастика, боевик
Год: 2018
Страна: США
Режиссер: Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер
Сценарий: Дэниэл Кэйси, Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер
Оператор: Ларкин Сайпл
Кто снимался в фильме «Кин»: Майлз Труитт, Джеймс Франко, Зои Кравиц, Кэрри Кун, Деннис Куэйд, Джек Рейнор, Джонатан Черри, Йен Мэтьюз, Романо Орцари Сюжет фильма «Кин» Обычный американский школьник становится свидетелем перестрелки между пришельцами, а также обладателем инопланетного оружия, оставшегося при поверженных инопланетянах. Истинную мощь орудий никто из землян оценить не в силах. Теперь именно от него зависит, спасет этот внеземной артефакт наш мир или погубит. Мальчик оказывается в эпицентре крупных проблем: охоту на него и его брата, недавно вышедшего из тюрьмы, открывают армия инопланетян, американские спецслужбы и преступники, которые требуют с брата мальчика возврата долга, и не против получить его тем самым оружием. Интересные факты о фильме «Кин»:
Для исполнителя главной роли Майлза Труитта фильм является дебютом в большом кино. До этого в фильмографии актера, родившегося в 2002 году значились только сериалы. Фильм является режиссерским дебютом братьев Джонатана и Джоша Бэйкеров в полном метре. За основу сюжета Бэйкеры взяли собственную короткометражку «Человек с сумкой», которую решили развить до полноценного фильма. Съемки фильма проходили в Канаде. Они начались в октябре 2016 года. 13 января 2017 года началась стадия пост-продакшн.
Трейлер фильма «Кин»:
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