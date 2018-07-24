ФИФА отказалась оставить в России оборудование для системы видеоповторов

Международная федерация футбола отказалась оставить оборудование для видеопомощи арбитрам (VAR) на стадионах, где проходил ЧМ-2018, сказал журналистам президент РФПЛ Сергей Прядкин

«Все оборудование, которое было установлено к Чемпионату мира, ФИФА сняла. Это касалось не только систему VAR, но и другие», — сказал он.

Прядкин отметил, что стоимость такого оборудования весьма высока, и что владельцы «Краснодара» и «Спартака» выступили с инициативой об установке этой системы на свои стадионы за свой счёт.

Система видеопомощи арбитрам использовалась на ЧМ-2018. В результате ее использования несколько раз судьи меняли свое решение.