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ФИФА отказалась оставить в России оборудование для системы видеоповторов
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ФИФА отказалась оставить в России оборудование для системы видеоповторов 

Rambler News Service 1 час назад
Международная федерация футбола отказалась оставить оборудование для видеопомощи арбитрам (VAR) на стадионах, где проходил ЧМ-2018, сказал журналистам президент РФПЛ Сергей Прядкин.
«Все оборудование, которое было установлено к Чемпионату мира, ФИФА сняла. Это касалось не только систему VAR, но и другие», — сказал он.
В марте заместитель генерального секретаря ФИФА Звонимир Бобан говорил ТАСС, что организация планирует оставить VAR-оборудование в России после окончания чемпионата.
Прядкин отметил, что стоимость такого оборудования весьма высока, и что владельцы «Краснодара» и «Спартака» выступили с инициативой об установке этой системы на свои стадионы за свой счёт.
«С такой инициативой выступили Сергей Галицкий и Леонид Федун», — отметил Прядкин.
Система видеопомощи арбитрам использовалась на ЧМ-2018. В результате ее использования несколько раз судьи меняли свое решение.
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