Госжилинспекция Подмосковья заставила УК починить кровлю дома в Апрелевке

Госжилинспекция Московской области заставила УК «ЖКХ Апрелевка» из Наро-Фоминского городского округа исполнить предписание и привести в нормативное состояние кровлю дома №3, корпус 1, по улице Ленина в Апрелевке , говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

При проверке обращения жителя дома инспекторы обнаружили просадки и разрывы кровельного покрытия, расслоения между его полотнищами, вздутие и растрескивание покровного и защитного слоев. Провести ремонт и устранить причину протечек предписали в течение месяца, и УК в этот срок уложилась. Однако ее главному инженеру пришлось понести персональное административное наказание. За несоблюдение требований энергетической эффективности он оштрафован на 5 тысяч рублей.