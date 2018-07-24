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В Уфе прочитают бесплатную лекцию об ораторском искусстве
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В Уфе прочитают бесплатную лекцию об ораторском искусстве 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Лектор Александр Куклин рассказал, как вытравливал из себя боязнь сцены. В среду, 25 июля, в Уфе выступит тренер по ораторскому искусству и публичным выступлениям, преподаватель Санкт-Петербургской школы телевидения Александр Куклин. Он бесплатно расскажет о страхе общения и методах борьбы с ним. «У меня у самого было смущение говорить на работе и даже на отдыхе, я боялся выступать на публике. Пробовал разные способы, и уже не помню, что мне самому помогло. Но сейчас у меня в арсенале много методов: я пью воду перед выступлением, использую заводящие фразы и жесты», − рассказал «Собака.ru» Александр. Каждую методику можно будет тут же опробовать на себе. Лекция начнется на аллее ArtTerria в 19:00. Организаторы просят заранее зарегистрироваться на сайте rsmrb.timepad.ru, чтобы слушателям хватило сидячих мест.
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