Ко Дню города в Орле обновят три сквера

Ко Дню города в Орле планируют подготовить три общественные территории. Об этом шла речь на рабочем совещании в мэрии 24 июля.

В рамках программы «Формирование современной городской среды» отреставрируют три сквера: «1000 и 1 мелочь», им. пионерской организации «Орлята» и им. И. С. Тургенева.