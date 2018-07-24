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Ко Дню города в Орле обновят три сквера
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Ко Дню города в Орле обновят три сквера 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Ко Дню города в Орле планируют подготовить три общественные территории. Об этом шла речь на рабочем совещании в мэрии 24 июля.
В рамках программы «Формирование современной городской среды» отреставрируют три сквера: «1000 и 1 мелочь», им. пионерской организации «Орлята» и им. И. С. Тургенева.
Также к 5 августа отремонтируют еолоннаду Городского парка культуры отдыха и частично обновят участок бульвара Победы — между улицами Лескова и Сурена Шаумяна. Полностью работы здесь завершатся к 15 октября.
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