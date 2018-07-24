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Власти КБР выделят более 10 млн рублей на изучение состояния лесов
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Власти КБР выделят более 10 млн рублей на изучение состояния лесов 

ТАСС 1 час назад
НАЛЬЧИК, 24 июля. /ТАСС/. Специалисты впервые за 19 лет оценят состояние лесов в Кабардино-Балкарии (КБР), на эти цели из федерального бюджета выделили более 10,5 млн рублей, сообщили во вторник в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
"Впервые за последние 19 лет в КБР в текущем году проведут лесоустроительные работы, что позволит оценить состояние лесов, планировать мероприятия по их рациональному использованию, воспроизводству, охране и защите, повышению их продуктивности и устойчивости.
Финансовые средства в размере 10,6 млн рублей на указанные работы выделило Федеральное агентство лесного хозяйства", — сказали в министерстве, добавив, что работы будут проводиться на площади более 71,8 тыс. га.
Как отметил ТАСС министр природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарии Ильяс Шаваев, эксперты обследуют каждое дерево, растущее в лесах региона. «Специалисты обследуют буквально каждое дерево, определят его вид, возраст, планируется проведение аэровизуальных съемок и многое другое.
По итогу мы получим полную картину того, какие виды леса у нас есть, как мы их можем использовать или уже используем», — сказал Шаваев.
Специалисты планируют систематизировать рубку леса в Черекском и Лескенском районах региона, где растет больше всего леса, провести лесовосстановительные работы, отнести леса к категории защитности, в том числе установив особо охраняемые участки. Кроме того, планируется согласовать границы лесничеств с другими землепользователями, определить водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.
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