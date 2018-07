Вести из соцсетей: Ковалёв работает, Стивенсон отдыхает

Социальные сети представителей мира единоборств как всегда полны интересных (и не очень) информационных зарисовок. vRINGe.com предлагает вашему вниманию некоторые из свежайших.

Хьюи Фьюри начинает с мелких весов

Feels good to be back

Публикация от Hughie Fury (@hughiefury)

23 Июл 2018 в 6:18 PDT Дэвид Хэй ценит мастерски приготовленную еду Summertime dining at @tozirestaurant — A venetian cicchetti feast thanks to this talented man! @parkplaza

Публикация от David Haye (@mrdavidhaye)

23 Июл 2018 в 4:28 PDT Макс Холлоуэй учит сына кататься на коньках

Mini blessed doing me dirty

Публикация от Max Holloway (@blessedmma)

22 Июл 2018 в 10:23 PDT Суперлюкс для Супермена

Focus before the fight

Публикация от Adonis Stevenson (@adonissuperman)

22 Июл 2018 в 3:05 PDT Энтони Джошуа : 10 лет самоотверженной работы

10 Years Of Dedication #AJBXNG

Публикация от Anthony Joshua (@anthony_joshua)

22 Июл 2018 в 2:05 PDT Карл Фрэмптон в разгаре спарринга

Trading body shots with @garner98 got tasty! #framptonjackson #windsorpark #august18th #vipgym #mtkglobal #bodyshots

Публикация от Carl Frampton (@theframpton)

23 Июл 2018 в 8:35 PDT Хосе Ускатеги тренируется прямо возле дома

"TEAM BOLIVITA UZCATEGUI" tienen que entrenar porq no quiero escusas #campeon del mundo feliz inicio de semana gente linda pronto les tendré fecha de mi siguiente pelea

Публикация от JoseBolivita Uzcategui (@josebolivita.uzcategui)

23 Июл 2018 в 7:52 PDT Шугар Рэй Леонард показывает утренние упражнения

This morning I only had ten minutes to get a workout in, but I still make no excuses! How bad do you want it? #mondaymotivation #trainwithsugar

Публикация от Sugar Ray Leonard (@sugarrayleonard)

23 Июл 2018 в 10:58 PDT Риджис Прогрейс гуляет по Стамбулу

Me and @bobcatjbc in taking a tour around Instanbul

Публикация от Regis «Rougarou» Prograis (@regisprograis)

22 Июл 2018 в 6:32 PDT Сергей Ковалёв провёл выходные с семьёй…

Выходные — это время для семьи Weekend it’s time for my family #семья #familytime #выходной #weekend

Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

22 Июл 2018 в 1:43 PDT …и снова в зал Кручу педали, чтобы люлей не дали I started my week from morning workout

Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

23 Июл 2018 в 11:12 PDT Артур Бетербиев делает приседания со штангой

Понедельник день тяжелый Monday is a hard day. #boxer #boxing #sport #motivation #workout #teambeterbiev #beterbiev #Canada #Montreal #Чечня #Хасавюрт #бокс #боксёр

Публикация от Artur Beterbiev (@arturbeterbiev)

23 Июл 2018 в 6:52 PDT Костя Цзю показывает, как нагрузить пресс

Последняя минута 10-ти минутной работы на пресс. ⠀ Заключительная серия 3 тренировки этапа «Шахмат Бокса» уже на моем канале YouTube! В этой серии мы проведем 5 минут работы на мешке без остановок, и по традиции, закончим работой на пресс. ? Last minute of 10-minute work on the press. ⠀ The final series of the third training of the «Chess Box» stage is already on my YouTube channel! In this series, we will spend 5 minutes working on the bag without stopping, and by tradition, we finish with work on the press. ⠀ ⠀ #KostyaTszyu #ШахматыБокса #фитнес #москва #Спортвмассы #обучение #бокс #улыбка #лето #спорт #настроение #мотивация #мощь #жизнь #успех #счастье #сила #красота #boxing #любовь #здоровье #удар #отдых #спортзал #россия #красиво #отдыхаем #Друзья #Клубса

Публикация от Kostya Tszyu (@kostyatszyu)

23 Июл 2018 в 8:00 PDT Дочь Люка Кемпбелла присоединилась к мировому танцевальному тренду

My niece wanted to show me her dance moves go @campbell_maci_official

Публикация от Luke Campbell MBE (@luke11campbell)

22 Июл 2018 в 11:25 PDT Красавец Мэнни Пакьяо с женой

Публикация от Manny Pacquiao (@mannypacquiao)

23 Июл 2018 в 8:18 PDT Дмитрий Бивол в состоянии двухнедельной готовности

My daily routine Less than 2 weeks away from my fight night @vsenabox — #boxing #bivol #boxingmatch #boxer #athlete #boxeo #russian #korean #maldova #kyrgyzstan

Публикация от Dmitry Bivol (@bivol_d)

22 Июл 2018 в 12:33 PDT Ти-Джея Диллэшоу обступили дети

It has been so awesome to see the kids enjoy and grow through my martial arts program. @tjyouthmma

Публикация от tjdillashaw (@tjdillashaw)

22 Июл 2018 в 10:20 PDT Стильный Лукас Маттиссе

