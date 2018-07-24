Спаси и сохрани. Донские бизнесмены молятся, чтобы не падал спрос на товары

Ещё несколько лет назад основными поводами для возмущения дон­ских предпринимателей становились «дурацкие» законы, налоги и коррупция.

Последние исследования показали, что теперь в страшных снах местных бизнесменов являются не жадные чиновники, а равнодушные клиенты.

Считают копейки

В Донском государственном техническом университете подготовили ежегодное исследование развития малого бизнеса, в котором приняли участие 1100 субъектов предпринимательства из разных уголков области — опрос проводился в 55 муниципальных образованиях региона. Респондентов разбили на две группы — юридические лица (72,9% опрошенных) и индивидуальные предприниматели (27,1%).

И вот что примечательно, если раньше местные бизнесмены жаловались, например, на нестабильность правового поля или налоги, то на этот раз главным барьером в развитии своего дела опрошенные назвали снижение спроса на их товары и услуги.

Большая часть предпринимателей призналась, что уже и не мечтает о новых рывках и достижениях, остаться бы на плаву с тем, что есть. Влияет на это не только снижение кли­ентской заинтересованности, но и покупательная способность населения. Проще говоря, люди стали считать каждую копейку, и уже расставаться с ней лишний раз никто не хочет.

Продажи падают, прибыль, соответственно, тоже. Денег на развитие не остаётся. А банкам кредитовать малый и средний бизнес не интересно, драконовские ставки по кредитам отпугивают даже самых бесстрашных. Только 13% предпринимателей не жалеют денег и сил, чтобы улучшить результаты своей деятельности.

Впрочем, есть ещё несколько немаловажных причин. Это высокий уровень конкуренции со стороны крупного бизнеса. А бороться с ними маленькие компании не могут, силёнок не хватает и государственной поддержки.

Мы уже писали про то, с чем на деле сталкиваются те же местные виноделы. По словам директора виноградарского хозяйства Юрия Химичева, сетевики делают ставку на дешёвую продукцию, если кто-то и берёт донские вина, то на полках магазинов они затеряны.

С похожей ситуацией сталкиваются многие его коллеги, в том числе и в других отраслях. Эту тему на минувшей неделе даже отдельно вынесли на круглый стол в Южно-Россий­ском институте управления Президентской Академии

«Несмотря на стремление развивать и поддерживать многоформатность в торговле, за последние пять лет доля крупных и средних предприятий в розничном товарообороте Ростовской области выросла с 37% до 44%.

Светлана Абдулазизова. Причём в сельских муниципальных образованиях крупные игроки занимают уже больше 58% розничного товарооборота», — рассказала вице-президент областной Торгово-промышленной палаты

Такие дела

Мешает жить опрошенным и нехватка квалифицированных кадров или их высокая текучка. Золотые руки не так-то просто найти даже на приличную зарплату, из-за чего даже у тех коммерсантов, что крепко стоят на ногах, возникают проблемы.

Как признаётся уполномоченный по защите прав предпринимателей Ростовской области Олег Дереза, также ему регулярно поступают жалобы на новую систему применения контрольно-кассовой техники и нестабильность налогового законодательства.

Палки в колёса ставят и монополисты. Особенно стараются энергетики, именно они, если верить исследованию, отличаются волокитой в оформлении и недешёвым подключением.

Впрочем, не­смотря на всё вышеперечисленное, донские предприниматели не унывают.

По крайней мере, 68% респондентов всё-таки считают, что донской край приемлем для ведения бизнеса, а 12% даже называют его благоприятным. Хотя каждый пятый респондент с этим не согласен. Но речь идёт о тех, кто пока ещё держится на плаву, а сколько тех, кто уже прогорел?

Как говорят в той же Торгово-промышленной палате, по неофициальным данным, из вновь открывшихся предприятий выживают всего пять процентов. А те, кто рискнул и уцелел, не пьют шампанское. Экономят не только покупатели, но и предприниматели.

Комментарий власти

«В прошлом году общий объём региональных налоговых льгот составил 2,7 млрд рублей, это 2,3% налоговых доходов областного бюджета. Наибольший объём льгот (в виде пониженных ставок по налогам) был предоставлен инвесторам — 1,6 млрд рублей (58,7% средств) и субъектам малого предпринимательства — 1 млрд рублей или 36%. Для оценки налоговых льгот мы используем критерии экономической и социальной эффективности.

Экономическая эффективность предусматривает улучшение финансово-экономических результатов деятельности налогоплательщиков, применяющих льготу. Социальная эффективность признаётся положительной, если применение льготы способствует созданию новых рабочих мест, увеличению заработной платы, формированию благоприятных условий труда».