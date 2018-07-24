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СМИ сообщили о гибели последнего политзаключенного сталинских лагерей в Магадане
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СМИ сообщили о гибели последнего политзаключенного сталинских лагерей в Магадане 

360tv.ru 1 час назад
Василий Ковалев находился в ГУЛАГе еще при Сталине. Он умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщило местное издание «Весьма».
Мужчина скончался в больнице после перенесенного инсульта. Его похоронами занимаются друзья, так как родных у погибшего не осталось.
Родился Ковалев в селе под Одессой в 1930 году. В 11 лет его чуть не повесели за то, что по ночам откручивал у военных автомобилей немцев запчасти.
Спустя девять лет, уже в послевоенное время, его обвинили в антисоветской диверсионной деятельности. По словам самого Ковалева, следователям не удалось тогда задержать настоящих диверсантов, в связи с чем его решили оговорить.
Ненадолго его отправили в Норильский лагерь, где он собрал группу, планировавшую восстание и побег. В результате предательства одного из участников, Ковалева как зачинщика бросили в БУР на мороз в одном нижнем белье, а затем перевели на Колыму.
Там он оказался в лагере у прииска «Холодный», откуда совершил побег с двумя товарищами и пять месяцев скрывался в рудниках.
«Всего под землей провели пять месяцев. Темнота, постоянный холод. Продукты съели месяца за три. Потом дошли до того, что дерево строгали тонко-тонко и мягкие стружки жевали. Выйти, как планировалось раньше, было нельзя. И мы в июне начали долбить свой ход на поверхность в песке, скованном вечной мерзлотой», — говорится в выдержке из воспоминаний Василия Ковалева.
Когда, наконец, им удалось выбраться их все-таки схватили. Товарищей Ковалева обвинили в том, что они съели его. А самого Ковалева задержали за жалобы в ООН от имени «вечного раба строительства коммунизма» и перевели в зону усиленного режима. Там заключенных и Ковалева били, истязали с особой жестокостью натравливали собак.
«Я упал и очнулся только через неделю на бетонном полу. Это был неотапливаемый подвал смертников, из которого никто не выходил живым. Мне повезло, хотя просидел я там осень, зиму и весну. Мой сосед не выдержал истязаний и холода и заостренной ложкой разрезал себе живот и на стене кровью написал: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» ему засунули обратно кишки, зашили и через неделю кинули обратно», — говорится в записях Ковалева.
Он остался жив и вышел на волю 12 августа 1957 года во время массовой амнистии. Оставшуюся жизнь он прожил под Магаданом, работая слесарем-сантехником на городской ТЭС. Но до конца дней не забывал, что сделал Советский Союз с миллионами людей, оставивших свои жизни и здоровье в лагерях.
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