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«Она работает»: глава «Газпром-медиа» о возможном уходе Канделаки с Матч-ТВ
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«Она работает»: глава «Газпром-медиа» о возможном уходе Канделаки с Матч-ТВ 

Ридус 1 час назад
Глава медиахолдинга «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко не стал комментировать сведения о возможном скором уходе Тины Канделаки с поста генерального продюсера «Матч-ТВ».
«Она работает и отвечает за развлекательный контент на канале «Матч ТВ». В августе заканчивается ее контракт? Спросите у нее по этому поводу», — заявил Чернышенко.
Ранее паблик «Двойная сплошная» сообщил, что генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки покинет спортивный телеканал из-за больших убытков.
«Все попытки Тины и Васи Бровко продавить через Чемезова продление финансирование «Матча» закончились фиаско. Изображать патриотизм и заботу о спорте больше незачем. Канделаки покинет канал в декабре. За три года убытки «Матч ТВ» составили более 5 миллиардов», — говорится в сообщении.
Ранее известный спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что происходит в закулисье телеканала «Матч ТВ». По его словам, генеральный продюсер Тина Канделаки обанкротила канал, и теперь всех комментаторов спешно переводят во внештатники.
«А с Тиной-то они уже обанкротили «Матч ТВ», я тоже уже выхожу за штат, как и большинство комментаторов. Может быть, один Карпин (Валерий Карпин. — Прим. ред.) останется. Бюджет трехгодичный за полтора года потратили. И сейчас поставили экономиста, который прячется везде. Его задача — всех убрать», — сказал Орлов.
В ноябре 2016 года во время выступления на XX Международном конгрессе Национальной ассоциации телерадиовещателей Тина Канделаки сообщила, что объем графики на «Матч ТВ» один из самых больших на российском телевидении. Она добавила, что, несмотря на небольшой коллектив, телеканал обеспечивает бесперебойную трансляцию всех видов спорта.
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