Mitsubishi Motors увеличила прибыль в I квартале 2018-19 фингода на 22,7%

МОСКВА , 24 июл — ПРАЙМ. Японский автоконцерн Mitsubishi Motors по итогам первого квартала 2018-2019 финансового года, завершившегося 30 июня, получил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров компании, в размере 28,2 миллиарда иен (254,1 миллиона долларов), что на 22,7% превышает показатель годичной давности, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль на акцию составила 18,92 иены (0,17 доллара) против прибыли в 15,42 иены (0,14 доллара) в предыдущем фингоду. Выручка Mitsubishi Motors при этом выросла на 27% год к году, до 560,045 миллиарда иен (5,05 миллиарда долларов). Операционная прибыль выросла на 36,3%, достигнув 28,1 миллиарда иен (253,2 миллиона долларов).

Мировые продажи компании в отчетном квартале выросли на 21% в годовом исчислении до 292 тысяч единиц. В частности, в Китае рост составил 50% — до 36 тысяч машин, в Северной Америке — 25%, до 45 тысяч автомобилей.

По итогам всего 2018-2019 фингода Mitsubishi Motors ожидает получить чистую прибыль, приходящуюся на акционеров компании, в 110 миллиардов иен (991,1 миллиона долларов), что будет означать рост на 2,2% по сравнению с предыдущим годом. Также компания прогнозирует рост выручки на 9,5% до 2,4 триллиона иен (21,6 миллиарда долларов).