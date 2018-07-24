А был ли ремонт: автосервисы наживаются на столичных автовладельцах

Сдал на диагностику автомобиль, а забрал автохлам: в такой ситуации оказался клиент одного из столичных автосервисов. Пока машина была в мастерской, пропали штатные запчасти, сгорел двигатель и заметно увеличился пробег. Подобных историй в Москве сотни. Еще больше жалоб на качество ремонта, за который порой берут баснословные деньги. Как наживаются на столичных автовладельцах, и можно ли избежать обмана?

— Вот, видите, вот он как ходит — пожалуйста!

Детали кузова не сходятся, на крыше — трещины во всю длину, вмятины и ржавчина. Семья Юриных говорит, что после аварии их машина выглядела лучше, чем после ремонта в одном из автосервисов.

— Новое стекло поставили, отъехал от их мастерской — и сразу треснуло, моментально!

После ДТП Алексей отдал свой автомобиль в автосервис — заменить стекла, выровнять вмятины. Заплатил 120 тысяч рублей и по истечении трех месяцев вместо обещанных трех недель забрал свою машину. Впрочем, что там осталось от его машины — неизвестно.

— Что-то меня дернуло посмотреть — аккумулятор оказался тоже не наш.

Не со своими деталями после ремонта вернулся и кроссовер Александра Белова , который перед продажей автомобиля просто решил его продиагностировать. Вместо оригинальной турбины от автодилера поставили китайскую — и, как говорит Александр, явно не новую.

— Мне сказали, что мне необходимо заменить турбину на двигателе и провести еще ряд небольших работ. В итоге мне этот сервис поменял порядка шести турбин — опять же китайских, восстановленных — и по итогу «запорол» двигатель.

Бесконечная замена деталей затянулась на несколько лет. Сам Александр за это время за рулем машины практически не был, но она без хозяина явно куда-то отправлялась: пробег значительно увеличился.

"На машине кто-то проехал дополнительно 600 километров без моего участия, без моего ведома, залили некачественное топливо, перегрели двигатель и, соответственно, двигатель вышел из строя", — говорит он.

От ответов на вопросы автовладельца о лишнем пробеге, разбитом лобовом стекле и грязном салоне сотрудники автомастерской с английским названием «Вилгуд» уходили также в классическом британском стиле. У компании тысячи негативных отзывов в Интернете, но на потоке клиентов это почему-то не сказывается.

"Мы имеем право присутствовать при ремонте автомобиля, и если мы даже ничего не понимаем в его устройстве, сам факт нашего присутствия в ремонтной зоне, наверное, как-то дисциплинирует механика, и он будет делать ту работу, которую мы попросили", — говорит адвокат Сергей Радько

Мы отправились на компьютерную диагностику автомобиля и присутствовали при всех манипуляциях. С удивлением обнаружили, что в каждом автосервисе у нашего автомобиля находили разные неполадки.

— Надо было поменять свечи, меняешь масло — меняй и свечи сразу. — Положение распредвала ошибочное и перебои в зажигании.

Стоимость работ тоже отличалась — от пяти до 50 тысяч. Но независимо от суммы автосервис всегда должен нести ответственность за проделанную работу. И чтобы получить свои деньги обратно в случае некачественного ремонта, на руках нужно иметь договор, где будут прописаны все оказанные услуги.

В ситуации, когда договориться не получается, нужно идти в суд. Как показывает практика, большинство случаев разрешается в пользу автовладельцев: им возвращают деньги или делают качественный ремонт.