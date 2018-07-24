Евро готовится к испытаниям на прочность 

Евро старается удержаться на плаву после неудачных попыток продолжения роста. Пара евро/доллар столкнулась с сопротивлением в районе 1,175, которое неоднократно сдерживало порывы быков ранее. Сейчас главная задача единой валюты — закрепиться над уровнем 1,17.
На этой неделе волатильность в основной валютной паре может возрасти в свете предстоящих событийных рисков. Так, 25 июля глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прибудет в Вашингтон, где стороны продолжат торговые переговоры. Поскольку есть риск того, что не все пойдет гладко, и евро может просесть под тяжестью конфронтации переговорщиков в вопросе предложения Европы о свободной торговле, отметил аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
Далее, 26 июля, состоится заседание ЕЦБ по монетарной политике. Впрочем, участники рынка не ждут серьезного воздействия на курс евро со стороны этого события, поскольку регулятор с большой долей вероятности не даст никаких новых сигналов. При этом есть угроза того, что Драги выразит беспокойство в связи с торговыми конфликтами, что негативно для единой валюты.
Пожалуй, наиболее интересным для пар евро/доллар будет отчет по ВВП США за II квартал. Дополнительное внимание к релизу привлёк Дональд Трамп, который намекнул, что результаты будут очень сильными. Эти слухи уже успели поддержать доллар, но в конечном итоге могут сыграть с ним злую шутку, если амбициозные предсказания лидера Белого дома не сбудутся. В случае реализации понижательных рисков для евро, пара вернется под отметку 1,16.