Евро готовится к испытаниям на прочность

Евро старается удержаться на плаву после неудачных попыток продолжения роста. Пара евро/доллар столкнулась с сопротивлением в районе 1,175, которое неоднократно сдерживало порывы быков ранее. Сейчас главная задача единой валюты — закрепиться над уровнем 1,17.

На этой неделе волатильность в основной валютной паре может возрасти в свете предстоящих событийных рисков. Так, 25 июля глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прибудет в Вашингтон, где стороны продолжат торговые переговоры. Поскольку есть риск того, что не все пойдет гладко, и евро может просесть под тяжестью конфронтации переговорщиков в вопросе предложения Европы о свободной торговле, отметил аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко

Далее, 26 июля, состоится заседание ЕЦБ по монетарной политике. Впрочем, участники рынка не ждут серьезного воздействия на курс евро со стороны этого события, поскольку регулятор с большой долей вероятности не даст никаких новых сигналов. При этом есть угроза того, что Драги выразит беспокойство в связи с торговыми конфликтами, что негативно для единой валюты.