Ещё
Президент РПЛ выступил за продажу пива на стадионах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент РПЛ выступил за продажу пива на стадионах 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Toby Talbot/AP
Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин поддержал идею о легализации продажи пива на футбольных стадионах, передает СЭ.
По словам главы лиги, он является борцом с алкоголизмом, однако не против продажи пива на спортивных событиях.
Пиво на стадионах — это очень хорошо. Я борец с алкоголизмом, но это атрибут боления во всем мире. Пиво, кусок мясаhellip; — сказал Прядкин.
После чемпионата мира — 2018 глава Татарстана Рустам Минниханом предложил разрешить продажу пива на спортивных объектах.
Ранее в РПЦ выступили против продажи пива на стадионах.
Газета.Ru: последние новости
Барселона оформила трансфер форварда Бордо Малкома Лавров заявил Помпео о неприемлемости ареста Бутиной в США В посольстве рассказали, когда российские дипломаты посетят Бутину
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп обрушил рубль605
Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США15
Раскрыта правда о «Посейдоне»46
В смерти актера Исакова обвинили врачей2
Украинцев оставили без пенсий68
Видео
00:47
Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США
Экономика США
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение