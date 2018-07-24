Истребители сопроводили рейс Air France из Сеула в Париж

Об инциденте, который произошел в понедельник в воздушном пространстве ФРГ , ранее сообщил сайт airlive.net.

"Я могу подтвердить, что вчера в этой миссии участвовал «тревожный патруль» из Витмунда, была произведена визуальная идентификация самолета, потому что радиосвязь с машиной отсутствовала. После визуальной идентификации контакт с воздушным судном был восстановлен, и Eurofighter вернулись в Витмунд", — заявил представитель командования.