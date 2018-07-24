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Истребители сопроводили рейс Air France из Сеула в Париж
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Истребители сопроводили рейс Air France из Сеула в Париж 

РИА Новости 46 минут назад
БЕРЛИН, 24 июл — РИА Новости. Истребители Eurofighter немецких ВВС (Luftwaffe) были вынуждены сопровождать пассажирский самолет авиакомпании Air France, следовавший рейсом из Сеула в Париж, из-за отсутствия радиосвязи с бортом, сообщили РИА Новости в пресс-службе командования Luftwaffe.
Об инциденте, который произошел в понедельник в воздушном пространстве ФРГ, ранее сообщил сайт airlive.net.
"Я могу подтвердить, что вчера в этой миссии участвовал «тревожный патруль» из Витмунда, была произведена визуальная идентификация самолета, потому что радиосвязь с машиной отсутствовала. После визуальной идентификации контакт с воздушным судном был восстановлен, и Eurofighter вернулись в Витмунд", — заявил представитель командования.
Так называемые «тревожные патрули», в состав которых входят самолеты Eurofighter, размещены в Германии на двух авиабазах — в Нойбурге ан дер Донау и в нижнесаксонском Витмунде. В целом, по данным Luftwaffe, ситуация с потерей связи с бортом фиксируется в Германии около 20 раз в год. В случае, если использование военных самолетов для патрулирования связано с ошибкой пилотирования воздушного судна, то авиакомпания должна компенсировать затраты на операцию. Стоимость полетного часа Eurofighter составляет порядка 70 тысяч евро.
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