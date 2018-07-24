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На Колыме ввели круглосуточные патрули из-за «визитов» медведей
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На Колыме ввели круглосуточные патрули из-за «визитов» медведей 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
МАГАДАН, 24 июл — РИА Новости, Людмила Щербакова. Полицейские начнут круглосуточно патрулировать улицы поселка Эвенск в Магаданской области и его окрестности, так как в населенный пункт в последние дни часто заходят медведи, сообщает во вторник УМВД России по региону.
"Стражи порядка будут патрулировать улицы и окрестности Эвенска в круглосуточном режиме. Такие меры приняты в связи с участившимися этим летом визитами косолапых хищников", — говорится в сообщении УМВД.
Помимо патрулирования улиц сотрудники полиции в Эвенске также сопровождают группы детей и подростков, а также дежурят у детских лагерей отдыха.
Ведомство сообщает, что недавно один из медведей приблизился к жилому дому настолько, что его владелец был вынужден подняться на крышу. Мужчина вызвал полицию, и прибывшие сотрудники выстрелами отогнали зверя в лес.
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