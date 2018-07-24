Одиозный градоначальник ушел в отставку и засобирался в Верховную Раду

Соответствующее объявление он сделал в Facebook.

«Я, Владимир Карплюк, принял решение 2 августа 2018 года сложить полномочия Ирпенского городского головы, оставляя после себя яркие изменения и сильную команду, которая их сохранит и в дальнейшем будет развивать регион (…) Моя следующая цель — участие в парламентской кампании через выдвижение своей кандидатуры в Верховную Раду по округу, в который входит Ирпень и Приирпенье», — указал он.

Карплюк заявил, что в вверенном ему избирателями городе ему удалось качественно изменить обстановку, и создать свою команду, которая продолжит работать в Ирпене и дальше.

В самом Ирпене мэр непопулярен в том числе и из-за уничтожения зеленых насаждений для застройки.

Из-за активного строительства не раз происходили драки между застройщиками и активистами, в том числе и из националистических группировок. Последних поддерживали местные жители.

В августе прошлого года прокуратура Киевской области обвинила мэра Ирпеня в нарушении правил безопасности при строительстве, которое привело к гибели человека.

В декабре того же года Карплюка обвинили в создании преступной группировки, подделке документов, служебной подделке.