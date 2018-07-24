«Империя» на продажу

Земельные участки банкротящейся компании «Империя», ранее работавшей на рынке под брендами «АйДаДом» и Luonto, выставлены на продажу.

Конкурсный управляющий ООО «Строительная компания „Империя“ на сайте Единого федерального реестра значимых сведений о юридических лицах (Федресурс) проинформировал о проведении торгов 24 августа 2018 года, в рамках которых будет реализоваться 51 земельный участок банкротящейся организации. Все они расположены в Ломоносовском районе Ленобласти на территории Гостилицкого сельского поселения. Площадь большинства участков составляет 10 соток, начальная цена каждого из них — 150 тыс. рублей.

Строительная компания „Империя“ в 2012-2017 годы занималась продажей земельных участков физическим лицам в Ленобласти и строительством коттеджных поселков. В пуле девелопера находилось 15 проектов. Среди них: „Ежевичное“, „Подсолнухи“, „Петергофские предместья“, „Жемчужина“ и многие др. Компания до 2016 года работала под брендом „АйДаДом“, затем сменила его на Luonto. Объяснялось это вхождением в организацию финских инвесторов с последующей передачей им всего управления.

В 2017 году после многочисленных обращений граждан „Империей“ заинтересовались правоохранительные органы Прокуратурой были выявлены признаки мошеннических действий девелопера с землей. Финны быстро открестились от покупки компании, а весь персонал ее был сокращен. К „Империи“ в середине прошлого года был подан иск о банкротстве от родственного ООО „Империал“ из-за долга в 29 млн рублей, который был удовлетворен.

Приобретатели земельных участков и домов девелопера считают банкротство компании фиктивным. Также в своих публичных обращениях они отмечают, что с застройщиком были заключены договоры соинвестирования, в соответствии с которыми он обещал построить дороги, линии электропередач, выполнить общее благоустройство поселков. В значительной степени случаев эти обязательства исполнены не были. Кроме того, люди были недовольны тем, что во многих поселках председателем или управляющим назначались лица, близкие к владельцам бизнеса, а тарифы на пользование коммунальными услугами были сильно завышены.

Между тем, недоделанные инженерные коммуникации — это полбеды. Некоторые граждане, приобретавшие у структур „Империи“ землю и недвижимость, до сих пор не смогли оформить их в собственность. В частности, еще „при жизни“ компании у органов регистрации возникли вопросы по заявленному статусу поселков. Банкротство девелопера только обострило проблему.

По словам юриста компании „Арбитр Северо-Запада“ Елены Ивкиной, при банкротстве застройщика права собственника на приобретенную у него недвижимость необходимо подтвердить в суде. „Данные требования должны отразиться в реестре требований о передаче жилых помещений. Однако получение кредитором денежных средств или объекта недвижимости может быть затруднено при недостаточности активов у банкрота. Непосредственно в данном случае можно говорить, что активы у компании есть, в том числе земельные, которые обычно успешно реализовываются“, — отмечает специалист.