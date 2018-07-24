За самовольное подключение к газопроводам введут уголовный срок

За попытки несанкционированно подключиться к нефтяным или газовым трубам граждане будут нести ответственность согласно Уголовному кодексу. Коснётся это тех нарушителей, которые попытались сделать это повторно. Максимальное наказание составит 8 лет лишения свободы. Соответствующий закон 24 июля одобрил Совет Федерации

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Максим Кавджарадзе сообщил, что штрафы для граждан составят до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за полгода.

При групповом преступления штрафы достигнут 200 тыс. рублей, или будут взиматься в виде дохода осуждённого за 1,5 года. Также виновные будут лишены свободы сроком до четырёх лет. В случае гибели одного человека срок пребывания в тюрьме составит 6 лет, а при гибели двух и более человек — 8 лет.

Если гражданин был пойман только один раз, то это будет считаться правонарушением и наказываться по Административному кодексу штрафом.