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За самовольное подключение к газопроводам введут уголовный срок
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За самовольное подключение к газопроводам введут уголовный срок 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
За попытки несанкционированно подключиться к нефтяным или газовым трубам граждане будут нести ответственность согласно Уголовному кодексу. Коснётся это тех нарушителей, которые попытались сделать это повторно. Максимальное наказание составит 8 лет лишения свободы. Соответствующий закон 24 июля одобрил Совет Федерации.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Максим Кавджарадзе сообщил, что штрафы для граждан составят до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за полгода.
При групповом преступления штрафы достигнут 200 тыс. рублей, или будут взиматься в виде дохода осуждённого за 1,5 года. Также виновные будут лишены свободы сроком до четырёх лет. В случае гибели одного человека срок пребывания в тюрьме составит 6 лет, а при гибели двух и более человек — 8 лет.
Если гражданин был пойман только один раз, то это будет считаться правонарушением и наказываться по Административному кодексу штрафом.
Ранее председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что за последние годы рост случаев незаконного подключения говорит о том, что Административный кодекс уже с нарушителями не справляется. В России с 2005 по 2016 год при попытках незаконно подключиться к газопроводам погибли более двух тыс. человек.
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